Тайгер Вудс заключил соглашение с прокуратурой спустя более пяти месяцев после автомобильной аварии во Флориде. Звезда мирового гольфа согласился не оспаривать смягченное обвинение в опасном вождении. В результате его водительские права приостановлены на пять лет, также ему предстоит выплатить штрафы.

Авария произошла 27 марта недалеко от дома Вудса на острове Юпитер во Флориде. Его автомобиль столкнулся с грузовиком и перевернулся. В результате происшествия никто не пострадал, передает Entrevue.

После аварии Вудса задержали. Алкотестер не обнаружил алкоголь, однако полицейские обратили внимание на состояние спортсмена и заподозрили возможное воздействие лекарственных препаратов или другого вещества. При нем обнаружили две таблетки гидрокодона — сильнодействующего рецептурного обезболивающего.

Вудс согласился пройти проверку на алкоголь, однако отказался предоставить образец мочи. Первоначально ему предъявили обвинения, связанные с управлением автомобилем в состоянии опьянения с причинением материального ущерба и отказом от прохождения предусмотренного законом теста.

Обвинение смягчили

2 сентября 50-летний спортсмен предстал перед судом округа Мартин во Флориде. В итоге обвинение в вождении в состоянии опьянения было заменено на менее тяжкое — опасное вождение.

Вудс заявил nolo contendere — то есть не стал оспаривать обвинение. Такая процедура не является формальным признанием вины, однако обвиняемый принимает назначенное судом наказание.

Гольфисту запретили управлять автомобилем в течение пяти лет, кроме того, он должен выплатить штрафы. Соглашение позволило ему избежать обвинительного приговора за вождение в состоянии опьянения и возможного тюремного заключения.

Судья Даррен Стил объяснил продолжительный срок приостановки водительских прав соображениями общественной безопасности.

На заседание Вудс приехал вместе со своей партнершей Ванессой Трамп. После суда они покинули здание, не отвечая на вопросы журналистов.

Вудс признался, что отвлекся на телефон

Позже появились записи с полицейских камер, пролившие свет на обстоятельства аварии. Вудс рассказал правоохранителям, что отвлекся на телефон и автомобильную аудиосистему в тот момент, когда ехавший впереди грузовик начал замедляться.

Полицейские описывали спортсмена как вялого и вспотевшего и отмечали признаки, которые могли свидетельствовать о нарушении способности нормально реагировать на происходящее. Сам Вудс объяснял свое состояние приемом назначенных ему лекарств.

Это не первое серьезное дорожное происшествие в жизни знаменитого гольфиста. В 2009 году он попал в аварию рядом со своим домом во Флориде. В 2017 году Вудса обнаружили спящим за рулем автомобиля, после чего он был задержан. Тогда спортсмен сообщил, что принимал несколько рецептурных препаратов, и позднее признал себя виновным по менее тяжкому обвинению.

В феврале 2021 года Вудс попал в тяжелую аварию в Калифорнии. Его автомобиль съехал с дороги и несколько раз перевернулся. Спортсмен получил серьезные травмы правой ноги, перенес несколько операций и длительную реабилитацию.

После мартовского происшествия 2026 года Вудс сообщил, что временно приостанавливает участие в соревнованиях, чтобы пройти лечение.

Тайгер Вудс остается одним из самых титулованных гольфистов в истории: на его счету 15 побед на турнирах серии Major и 82 победы в PGA Tour. При этом в официальных турнирах он не выступал с Открытого чемпионата Великобритании 2024 года.

Теперь дело об аварии 27 марта практически завершено: Вудс избежал приговора за вождение в состоянии опьянения, однако на ближайшие пять лет останется без водительских прав.