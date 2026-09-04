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Во Франции планировалось похищение Килиана Мбаппе 0 108

Спорт
Дата публикации: 04.09.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Мбаппе

Капитан сборной Франции и нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе оказался среди потенциальных жертв преступной группы, которую расследует французская полиция.

Как сообщает Le Parisien, предполагаемым организатором был всего 18-летний молодой человек, причем руководить сообщниками он мог прямо из тюрьмы.

Следствие связывает Клемана Л., известного под псевдонимом Lester Z, с серией нападений и планировавшихся преступлений, происходивших с апреля по август 2026 года. В общей сложности в поле зрения группы находились 26 человек - состоятельные предприниматели, торговцы, представители музыкальной индустрии и спортсмены.

Одним из самых известных имен в этом списке оказался Килиан Мбаппе.

Расследование началось после нападения на магазин дорогих часов в Нейи-сюр-Сен неподалеку от Парижа. В мае двое вооруженных мужчин похитили там часы стоимостью около 150 тысяч евро. Оставленные на месте следы помогли полиции выйти на подозреваемых.

Сам Клеман Л. к этому времени уже находился за решеткой по другим уголовным делам. Однако, по данным следствия, заключение не помешало ему поддерживать связь с людьми на свободе.

При обыске в его камере в пенитенциарном центре Вильпент были обнаружены мобильные телефоны. Следователи считают, что через Snapchat молодой человек мог передавать указания сообщникам.

Именно в телефонах полиция обнаружила информацию о 26 потенциальных целях, включая адреса состоятельных людей. Среди них фигурировали ювелиры и предприниматели, рэпер, а также Килиан Мбаппе.

По данным Le Parisien, преступная группа могла готовить нападения на дома, ограбления и похищения состоятельных людей.

При этом говорить о предотвращенном в последний момент похищении футболиста было бы преждевременно. Пока нет сведений о том, что преступники уже приступили непосредственно к реализации плана в отношении Мбаппе. Французские СМИ отмечают, что следователи, в частности, не обнаружили признаков предварительной разведки возле его дома.

21 августа Клеману Л. и одному из его предполагаемых сообщников предъявили обвинения в рамках расследования организованного ограбления. Молодой человек остается под стражей и содержится в изоляции.

На заседании суда он пытался добиться отмены режима изоляции, однако суд ему отказал.

Следователи продолжают устанавливать, какую именно роль 18-летний заключенный играл в преступной группе и насколько далеко продвинулась подготовка нападений на людей из обнаруженного списка.

Килиан Мбаппе, которому 27 лет, выступает за мадридский «Реал» и является капитаном сборной Франции. После чемпионата мира 2026 года он стал лучшим бомбардиром в истории мировых первенств, доведя число своих голов на чемпионатах мира до 22.

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#суд #Франция #преступность #нападение
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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