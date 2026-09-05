Гонка прошла 7 июня и завершилась победой итальянского пилота Mercedes Андреа Кими Антонелли. Француз Пьер Гасли (Alpine) финишировал третьим, но после гонки получил два пятисекундных штрафа за превышение скорости на пит-лейне и опустился на седьмую строчку.

Однако 12 июня стюарды после запроса Alpine пересмотрели свое решение и отменили оба штрафа. Позднее Red Bull и McLaren подали апелляции.

В итоге апелляцию суд удовлетворил, Гасли вернули два пятисекундных штрафа и он откатился на седьмую строчку. Таким образом, 30-летний пилот лишился подиума, который был бы для него шестым в карьере и первым с 2024 года.

На третью строчку поднялся Исак Хаджар (Red Bull), на четвертую — Оскар Пиастри (McLaren), на пятую — Лиам Лоусон (RB), на шестую — Арвид Линдблад (RB).