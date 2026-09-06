Представители Латвии Валтерс Пирктиньш и Райвис Кабинецкис завоевали серебряные медали чемпионата мира по ловле карпа, сообщил редактор журнала Copes Lietas Айварс Рудзинскис.

Соревнования по ловле карпа представляют собой 72-часовой марафон, во время которого спортсмены постоянно находятся на берегу и ловят рыбу практически без перерыва. Результат определяется по общему весу пойманных карпов.

Пирктиньш и Кабинецкис поймали в общей сложности 194 килограмма рыбы. Для завоевания золотой медали им не хватило 20 килограммов.

Золото и бронзу в индивидуальном зачете завоевали представители Украины.

В чемпионате приняло участие рекордное количество спортсменов — 99 пар из 33 стран.

В командном зачете сборная Латвии заняла девятое место. Победителем стала Украина, серебряные медали получила Венгрия, а бронзовые — Литва.

Латвию на чемпионате представляли Райвис Кабинецкис, Денисс Вишняковс, Константинс Силаковс, Гатис Озолиньш, Давис Берзкалнс, Эмилс Рудзитис, Йозс Грушс, Виталий Нечепуренко, Райво Антропс и Айварс Рудзинскис.