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Латвийские рыболовы завоевали серебро чемпионата мира по ловле карпа 0 159

Спорт
Дата публикации: 06.09.2026
LETA
Изображение к статье: рыбак с карпом

Представители Латвии Валтерс Пирктиньш и Райвис Кабинецкис завоевали серебряные медали чемпионата мира по ловле карпа, сообщил редактор журнала Copes Lietas Айварс Рудзинскис.

Соревнования по ловле карпа представляют собой 72-часовой марафон, во время которого спортсмены постоянно находятся на берегу и ловят рыбу практически без перерыва. Результат определяется по общему весу пойманных карпов.

Пирктиньш и Кабинецкис поймали в общей сложности 194 килограмма рыбы. Для завоевания золотой медали им не хватило 20 килограммов.

Золото и бронзу в индивидуальном зачете завоевали представители Украины.

В чемпионате приняло участие рекордное количество спортсменов — 99 пар из 33 стран.

В командном зачете сборная Латвии заняла девятое место. Победителем стала Украина, серебряные медали получила Венгрия, а бронзовые — Литва.

Латвию на чемпионате представляли Райвис Кабинецкис, Денисс Вишняковс, Константинс Силаковс, Гатис Озолиньш, Давис Берзкалнс, Эмилс Рудзитис, Йозс Грушс, Виталий Нечепуренко, Райво Антропс и Айварс Рудзинскис.

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#Литва #рыбалка #Украина #Латвия #спорт #чемпионат мира #Венгрия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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