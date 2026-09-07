Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийский хоккеист Маркус Комулс, вероятно, продолжит карьеру в сильнейшей лиге Швеции 0 38

Спорт
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Маркус Комулс

Маркус Комулс.

ФОТО: LETA

Защитник сборной Латвии Маркус Комулс, скорее всего, начнет новый сезон в шведской SHL. По информации шведских СМИ, клуб HV71 намерен усилить оборону перед стартом чемпионата.

Латвийский защитник Маркус Комулс близок к подписанию контракта с клубом HV71 из Йёнчёпинга, выступающим в сильнейшем хоккейном чемпионате Швеции (SHL). Об этом сообщает шведское издание Expressen.

По информации источника, руководство клуба решило срочно усилить линию обороны. Сейчас в распоряжении команды осталось лишь шесть защитников, а до старта нового сезона SHL остается около двух недель.

Для Комулса переход в чемпионат Швеции может стать новым этапом после нескольких сезонов, проведенных в разных европейских лигах. За последние годы защитник успел поиграть в Финляндии, Чехии и Словакии.

Прошлый сезон он начинал в финском ХИФК, однако после одного матча не сумел закрепиться в составе и покинул команду по итогам просмотра. Затем Комулс перешел в чешскую «Верву» из Литвинова, где провел 28 матчей, забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач.

Ранее хоккеист большую часть карьеры выступал в Северной Америке. Он переехал туда еще в 2014 году, а профессиональную карьеру начал в сезоне-2022/23 в клубе ECHL «Труа-Ривьер Лайонс». В общей сложности Комулс провел за океаном около десяти лет.

Сезон-2024/25 защитник начал в словацком клубе «Нове-Замки», а завершил в составе чешского клуба «Рытиржи» из Кладно.

Переход в SHL станет для Комулса возможностью закрепиться в одном из самых сильных национальных чемпионатов Европы. Для HV71 это также оперативное усиление состава перед началом нового сезона.

Маркус Комулс также имеет опыт выступлений за сборную Латвии и представлял национальную команду на двух чемпионатах мира.

×
#хоккей #Швеция #Латвия #Европа #спорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Тайгер Вудс
Изображение к статье: Алена Остапенко
Изображение к статье: Фернандес
Изображение к статье: Золотая ручка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Как вырастить лимон из косточки на подоконнике
Люблю!
Изображение к статье: гигантская тарелка
Техно
Изображение к статье: Ученые нашли «выключатель», который может заставить поджелудочную снова производить инсулин
Техно
Изображение к статье: Как правильно сажать тюльпаны осенью
Дом и сад
Изображение к статье: Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Люблю!
Изображение к статье: пограничник
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как вырастить лимон из косточки на подоконнике
Люблю!
Изображение к статье: гигантская тарелка
Техно
Изображение к статье: Ученые нашли «выключатель», который может заставить поджелудочную снова производить инсулин
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео