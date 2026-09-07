Защитник сборной Латвии Маркус Комулс, скорее всего, начнет новый сезон в шведской SHL. По информации шведских СМИ, клуб HV71 намерен усилить оборону перед стартом чемпионата.

Латвийский защитник Маркус Комулс близок к подписанию контракта с клубом HV71 из Йёнчёпинга, выступающим в сильнейшем хоккейном чемпионате Швеции (SHL). Об этом сообщает шведское издание Expressen.

По информации источника, руководство клуба решило срочно усилить линию обороны. Сейчас в распоряжении команды осталось лишь шесть защитников, а до старта нового сезона SHL остается около двух недель.

Для Комулса переход в чемпионат Швеции может стать новым этапом после нескольких сезонов, проведенных в разных европейских лигах. За последние годы защитник успел поиграть в Финляндии, Чехии и Словакии.

Прошлый сезон он начинал в финском ХИФК, однако после одного матча не сумел закрепиться в составе и покинул команду по итогам просмотра. Затем Комулс перешел в чешскую «Верву» из Литвинова, где провел 28 матчей, забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач.

Ранее хоккеист большую часть карьеры выступал в Северной Америке. Он переехал туда еще в 2014 году, а профессиональную карьеру начал в сезоне-2022/23 в клубе ECHL «Труа-Ривьер Лайонс». В общей сложности Комулс провел за океаном около десяти лет.

Сезон-2024/25 защитник начал в словацком клубе «Нове-Замки», а завершил в составе чешского клуба «Рытиржи» из Кладно.

Переход в SHL станет для Комулса возможностью закрепиться в одном из самых сильных национальных чемпионатов Европы. Для HV71 это также оперативное усиление состава перед началом нового сезона.

Маркус Комулс также имеет опыт выступлений за сборную Латвии и представлял национальную команду на двух чемпионатах мира.