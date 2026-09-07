Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Спор между ведомствами: СГД не подтвердила информацию о работе иностранных спортсменов без договоров 0 57

Спорт
Дата публикации: 07.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: шайба и клюшка

Служба государственных доходов заявила, что не выявляла случаев, когда иностранные спортсмены работали в Латвии без трудовых договоров. Более того, в ведомстве утверждают, что не получали от Государственной пограничной охраны информации о подобных нарушениях.

Служба государственных доходов (СГД) прокомментировала недавнее заявление начальника Государственной пограничной охраны Гунтиса Пуятса о выявленных случаях трудоустройства иностранных спортсменов без трудовых договоров.

В налоговом ведомстве сообщили, что в рамках своих полномочий подобных нарушений не зафиксировали. Кроме того, СГД подчеркнула, что не получала от Государственной пограничной охраны сведений о таких случаях или о возможных нарушениях со стороны неправительственных организаций, привлекающих иностранных спортсменов.

Таким образом, на данный момент оценки двух государственных учреждений расходятся. Пограничная охрана ранее заявила о выявленных нарушениях, тогда как СГД сообщает об отсутствии подтверждающей информации.

В Службе государственных доходов также напомнили, что контроль за соблюдением трудового законодательства осуществляет не налоговая служба, а Государственная инспекция труда.

Поводом для комментария стали заявления главы Пограничной охраны Гунта Пуятса, прозвучавшие 27 августа в эфире программы Латвийского радио «Krustpunktā». Тогда он рассказал, что во время проверок, связанных с борьбой с нелегальной миграцией, были выявлены случаи, когда иностранные спортсмены работали без трудовых договоров.

По словам Пуятса, в этом году в ходе совместных рейдов с другими ведомствами было зафиксировано около 130 различных нарушений. Наиболее часто, по его словам, встречались ситуации, когда иностранцы имели право работать в Латвии, но были трудоустроены не в той компании или не по той специальности, которая указана в разрешительных документах. Чаще всего такие нарушения выявлялись в строительной отрасли.

Глава Пограничной охраны также утверждал, что аналогичные проблемы встречаются в профессиональном спорте — в частности, в футболе, баскетболе и иногда в хоккее.

Таким образом, вопрос о возможных нарушениях при трудоустройстве иностранных спортсменов пока остается открытым. СГД заявляет, что таких случаев не выявляла, тогда как Пограничная охрана ранее сообщала об обратном.

×
#СГД
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Мбаппе
Изображение к статье: Тайгер Вудс
Изображение к статье: Алена Остапенко
Изображение к статье: Фернандес

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кайя Каллас
В мире
Изображение к статье: Проверенный способ придать волосам блеск
Люблю!
Изображение к статье: орехи
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему не стоит заряжать телефон ночью: мнение эксперта
Люблю!
Изображение к статье: Трамп младший
В мире
Изображение к статье: сервер
Техно
Изображение к статье: Кайя Каллас
В мире
Изображение к статье: Проверенный способ придать волосам блеск
Люблю!
Изображение к статье: орехи
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео