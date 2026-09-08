Бывший капитан сборной Латвии Дайрис Бертанс официально объявил о завершении игровой карьеры. За 15 лет в национальной команде он провел 159 матчей, сыграл на чемпионате мира и пяти чемпионатах Европы.

Один из самых известных латвийских баскетболистов последнего десятилетия Дайрис Бертанс объявил о завершении профессиональной карьеры. Об этом бывший капитан национальной сборной сообщил в эфире программы «Sporta Studija» на телеканале LTV1.

Хотя последний матч за сборную он провел еще в ноябре прошлого года, официальное заявление об уходе из баскетбола прозвучало только сейчас.

По словам Бертанса, он сознательно не стал объявлять о завершении карьеры сразу после последней игры.

«Последний матч уже сыгран. Для меня было важно, чтобы именно последняя игра за сборную стала красивым эмоциональным моментом. Повторять что-то подобное еще раз уже не имело бы смысла», — сказал баскетболист.

Последним матчем Бертанса в составе национальной команды стала встреча квалификации чемпионата мира против сборной Нидерландов, состоявшаяся 28 ноября. На клубном уровне в прошлом сезоне он защищал цвета VEF Rīga, а летом был назначен спортивным директором мужской сборной Латвии.

За годы карьеры Бертанс выступал за целый ряд клубов в Латвии и за рубежом. После начала карьеры в Valmiera, ASK/"Juniors", ASK Rīga, Ventspils и VEF Rīga он играл в Испании, Турции, Италии и России. В сезоне-2018/19 защитник также провел 12 матчей в НБА за New Orleans Pelicans.

Наибольший след Бертанс оставил в сборной Латвии. С 2010 по 2025 год он сыграл 159 матчей за национальную команду, принял участие в пяти чемпионатах Европы и чемпионате мира. Еще раньше он представлял Латвию на пяти молодежных чемпионатах Европы, а в 2007 году стал бронзовым призером первенства континента среди игроков до 18 лет.

Для латвийского баскетбола завершение карьеры Бертанса означает уход еще одного игрока поколения, которое вывело национальную сборную на новый уровень международных результатов. При этом его работа в качестве спортивного директора позволит ему и дальше участвовать в развитии национальной команды уже вне площадки.