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Сегодня стартует Лига чемпионов. Кто играет? 0 213

Спорт
Дата публикации: 08.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Большой футбол

Уже этим вечером стартует основной раунд Лиги чемпионов. В общем раунде примут участие 36 команд.

Сегодня официально стартует общий этап Лиги чемпионов 2026/2027. Как и в прошлом году, он пройдет по швейцарской системе: все команды образовали одну большую таблицу и сыграют по восемь матчей. Топ-8 напрямую выйдут в 1/8 финала, а занявшие места с 9-го по 24-е окажутся в 1/16.

В общем этапе нового сезона Лиги чемпионов УЕФА 2026/2027 сыграют четыре клуба-дебютанта: «Комо» (Италия), ЛАСК (Австрия), «Сабах» (Азербайджан) и «Викинг» (Норвегия).

Действующий обладатель трофея — французский ПСЖ.

В первый игровой день турнира пройдут такие матчи:

«Брюгге» — «Астон Вилла» (19:45)
АЕК — ЛАСК (19:45)
**«Реал Мадрид» — «Интер» (22:00)**
«Порту» — «Манчестер Сити» (22:00)
«Боруссия Дортмунд» — «Вильярреал» (22:00)
«Лилль» — «Реал Бетис» (22:00)

О фаворитах турнира читайте [здесь](https://bb.lv/statja/sport/2026/09/05/kto-v-etom-sezone-vyigraet-ligu-cempionov-eksperty-dali-prognoz)
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#УЕФА #футбол #спорт #лига чемпионов
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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