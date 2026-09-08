Уже этим вечером стартует основной раунд Лиги чемпионов. В общем раунде примут участие 36 команд.
Сегодня официально стартует общий этап Лиги чемпионов 2026/2027. Как и в прошлом году, он пройдет по швейцарской системе: все команды образовали одну большую таблицу и сыграют по восемь матчей. Топ-8 напрямую выйдут в 1/8 финала, а занявшие места с 9-го по 24-е окажутся в 1/16.
В общем этапе нового сезона Лиги чемпионов УЕФА 2026/2027 сыграют четыре клуба-дебютанта: «Комо» (Италия), ЛАСК (Австрия), «Сабах» (Азербайджан) и «Викинг» (Норвегия).
Действующий обладатель трофея — французский ПСЖ.
В первый игровой день турнира пройдут такие матчи:
«Брюгге» — «Астон Вилла» (19:45)
АЕК — ЛАСК (19:45)
**«Реал Мадрид» — «Интер» (22:00)**
«Порту» — «Манчестер Сити» (22:00)
«Боруссия Дортмунд» — «Вильярреал» (22:00)
«Лилль» — «Реал Бетис» (22:00)
О фаворитах турнира читайте [здесь](https://bb.lv/statja/sport/2026/09/05/kto-v-etom-sezone-vyigraet-ligu-cempionov-eksperty-dali-prognoz)
Оставить комментарий