Запах марихуаны стал причиной паузы во время матча третьего круга Открытого чемпионата США между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и Камиллой Рахимовой.

Во время игры белорусская теннисистка обратилась к судье на вышке с просьбой вмешаться из-за сильного запаха. "Кто-то курит марихуану. Вы можете что-то с этим сделать? Запах очень сильный", - сказала Соболенко.

После небольшой паузы матч продолжился. Инцидент не повлиял на выступление первой ракетки мира: Соболенко уверенно победила Рахимову в двух сетах со счетом 6:3, 6:4 и вышла в следующий раунд турнира.

US Open проходит в Нью-Йорке, где употребление марихуаны взрослыми людьми легально. При этом курение в ряде общественных мест запрещено, а организаторы турнира не допускают подобного поведения на территории спортивного комплекса.

Таким образом, необычный эпизод стал одной из особенностей матча Соболенко, однако спортсменка сумела быстро вернуться к игре и завершила встречу победой.