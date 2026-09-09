Запах марихуаны стал причиной паузы во время матча третьего круга Открытого чемпионата США между первой ракеткой мира Ариной Соболенко и Камиллой Рахимовой.
Во время игры белорусская теннисистка обратилась к судье на вышке с просьбой вмешаться из-за сильного запаха. "Кто-то курит марихуану. Вы можете что-то с этим сделать? Запах очень сильный", - сказала Соболенко.
После небольшой паузы матч продолжился. Инцидент не повлиял на выступление первой ракетки мира: Соболенко уверенно победила Рахимову в двух сетах со счетом 6:3, 6:4 и вышла в следующий раунд турнира.
US Open проходит в Нью-Йорке, где употребление марихуаны взрослыми людьми легально. При этом курение в ряде общественных мест запрещено, а организаторы турнира не допускают подобного поведения на территории спортивного комплекса.
Таким образом, необычный эпизод стал одной из особенностей матча Соболенко, однако спортсменка сумела быстро вернуться к игре и завершила встречу победой.
🇧🇾теннисистка Арина Соболенко остановила матч US Open,т.к. кто-то из зрителей курил запрещёнку— Slawa J (@doma_s_soba4koj) September 6, 2026
Она не могла сконцентрироваться на игре и сказала судье:
Там кто-то курит марихуану, можете сделать что-то с этим, потому что очень сильно пахнет?
Арина одержала победу но осадочек.. pic.twitter.com/0kXTmTJvFN
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