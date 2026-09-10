Директор Департамента спорта Министерства образования и науки Александр Самойлов разместил в личных социальных сетях рекламу школы дистанционного обучения. Сам чиновник утверждает, что не получил за это вознаграждения лично и участвовал в кампании как профессиональный спортсмен.

Директор Департамента спорта Министерства образования и науки (МОН) Александр Самойлов оказался в центре внимания после публикации рекламы школы дистанционного обучения в своих личных социальных сетях.

В разговоре с агентством LETA Самойлов пояснил, что не получал оплаты за участие в рекламной кампании. По его словам, он снимался в рекламе не как государственный чиновник, а как профессиональный спортсмен, продолжая выступать за спортивный клуб в свободное от работы в министерстве время.

Он также сообщил, что его спортивная деятельность официально согласована с МОН, а государственный секретарь выдал разрешение на совмещение должностей. При этом договор с образовательным учреждением, как утверждает Самойлов, заключал именно спортивный клуб, а не он лично.

По словам чиновника, подобные ситуации уже становились предметом проверки. Он рассказал, что ранее Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) изучало его участие в рекламных проектах как спортсмена и тогда не выявило нарушений закона о предотвращении конфликта интересов.

Пока Министерство образования и науки свою позицию по новой ситуации не озвучило. На момент публикации материала комментарий ведомства получить не удалось.

Для Самойлова это уже не первый случай, когда его рекламная деятельность вызывает общественную дискуссию. Весной 2025 года внимание привлекло его участие в рекламе производителя автомобильных шин.

Тогда в министерстве заявляли, что не возражают против участия сотрудников в рекламных проектах в свободное от работы время, если это не противоречит законодательству и нормам профессиональной этики. Ведомство подчеркивало, что главным критерием остается добросовестное исполнение служебных обязанностей.

После назначения руководителем Департамента спорта Самойлова также критиковали за сотрудничество с брендом, связанным с азартными играми. Позже он сообщил, что прекратил работу с рядом спонсоров, включая бренд спортивных ставок, а сотрудничество с другими коммерческими партнерами пообещал завершить после чемпионата Латвии по пляжному волейболу.

Александр Самойлов возглавил Департамент спорта МОН летом 2024 года, победив в открытом конкурсе. До перехода на государственную службу он трижды представлял Латвию на Олимпийских играх и неоднократно становился призером чемпионатов Европы и этапов Кубка мира по пляжному волейболу.