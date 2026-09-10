Этим летом Государственная пограничная охрана выявила шесть случаев, когда иностранные футболисты выступали за латвийские клубы без необходимого права на работу. Административные процессы начаты как в отношении спортсменов, так и руководителей клубов.

Государственная пограничная охрана сообщила о серии нарушений правил трудоустройства иностранных спортсменов в латвийском футболе. В течение лета было выявлено шесть случаев, когда профессиональные футболисты работали без оформленного права на трудоустройство.

Последние проверки прошли в августе. Тогда административные процессы были начаты в отношении граждан Японии и Нигерии, выступавших за один из латвийских футбольных клубов.

По данным Пограничной охраны, оба игрока являлись профессиональными футболистами, однако не имели права на работу в Латвии. Кроме того, административное производство было возбуждено и в отношении члена правления клуба, который допустил их к работе.

Еще четыре аналогичных случая были выявлены в июле. Тогда проверки коснулись двух граждан Японии, а также футболистов из Туниса и Бразилии.

Наличие вида на жительство или визы само по себе не всегда дает иностранцу право работать в Латвии. В большинстве случаев требуется отдельное разрешение или соответствующая отметка, подтверждающая право на трудоустройство у конкретного работодателя.

Поэтому ответственность за подобные нарушения несут не только сами иностранные работники, но и работодатели, которые принимают их на работу без необходимых документов.

Статистика показывает, что подобные случаи происходят регулярно. В прошлом году к административной ответственности были привлечены один спортсмен и два члена правления клубов, а в 2024 году — 16 спортсменов и четыре руководителя клубов.

За нарушение условий трудоустройства иностранному работнику грозит штраф в размере от 28 до 140 единиц денежного штрафа (140–700 евро).

Работодателям ответственность также может обойтись дорого. Члену правления компании может быть назначен штраф от 28 до 86 единиц денежного штрафа (140–430 евро), а в отдельных случаях суд вправе дополнительно запретить ему занимать руководящие должности в коммерческих обществах.

Пограничная охрана напоминает, что перед приемом иностранного гражданина на работу работодатели обязаны убедиться, что у него есть все предусмотренные законом документы, подтверждающие право на трудоустройство.