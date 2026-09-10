Лионель Месси договорился о покупке контрольного пакета акций испанского клуба «Эльденсе», выступающего во втором дивизионе. После завершения сделки это станет уже второй испанский клуб, в который инвестировал аргентинский футболист.

Лионель Месси продолжает расширять свое присутствие в футбольном бизнесе. Испанский клуб «Эльденсе» официально сообщил, что достиг предварительного соглашения с аргентинским нападающим о продаже ему контрольного пакета акций.

Согласно заявлению клуба, 39-летний футболист приобретет долю, принадлежащую компании Grupo TH Soluciones, после завершения всех юридических процедур. Финансовые условия сделки и сроки ее закрытия пока не раскрываются.

Для Месси это уже вторая инвестиция в испанский футбол. Ранее в этом году он стал владельцем клуба «Корнелья», который выступает в пятом по силе дивизионе страны.

«Эльденсе» представляет город Эльда в провинции Аликанте и играет во втором по силе испанском дивизионе — Сегунде. Сейчас команда переживает непростой период.

Новый сезон клуб начал без побед: после четырех туров в его активе две ничьи и два поражения. На фоне неудачных результатов руководство уже отправило в отставку главного тренера Клаудио Баррагана.

Покупка клуба показывает, что Месси постепенно расширяет деятельность за пределами футбольного поля. Все больше известных игроков после завершения или на завершающем этапе карьеры становятся владельцами или совладельцами футбольных клубов, рассматривая такие проекты как долгосрочные инвестиции.

При этом сам аргентинец остается одним из сильнейших футболистов мира. На этой неделе он вошел в число 30 претендентов на «Золотой мяч» по итогам сезона.

Месси является абсолютным рекордсменом по количеству завоеванных «Золотых мячей» — престижную индивидуальную награду лучшему футболисту мира он выигрывал восемь раз.