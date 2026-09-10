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Соболенко утратит звание первой ракетки мира. Кто на новенькую? 0 33

Спорт
Дата публикации: 10.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арина Соболенко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сможет защитить звание первой ракетки мира после завершения Открытого чемпионата США по теннису US Open – 2026.

Это стало известно после того, как основная на данный момент соперница белоруски Елена Рыбакина из Казахстана пробилась в полуфинал турнира.

Заработанных очков хватит Елене Рыбакиной, чтобы обойти Арину Соболенко, даже если белоруска завоюет титул в Нью-Йорке. Белоруска провела на первой строчке рейтинга 99 недель подряд и 107 недель в сумме на данный момент за карьеру. Елена Рыбакина впервые возглавит рейтинг.

Открытый чемпионат США по теннису продлится до 13 сентября. Напомним, ранее Арина Соболенко пробилась в полуфинал турнира, где сыграет с американкой Джессикой Пегулой. Елена Рыбакина в полуфинале встретится с еще одной американкой - Коко Гауфф.

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#теннис #спорт #рейтинг #Нью-Йорк #US open
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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