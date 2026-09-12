Год назад экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко провела свой последний на данный момент официальный матч. Куда пропала из публичного пространства чемпионка и что сейчас происходит в ее жизни?

В последний раз мы видели Викторию Азаренко на корте в официальном матче 29 августа 2025 года. Тогда она уступила в Нью-Йорке в третьем круге открытого чемпионата США (US Open) на тот момент четвертой ракетке мира американке Джессике Пегуле – 1:6, 5:7. Прошло больше года, а Виктория Азаренко так и не прояснила общественности, в каком спортивном статусе она находится, завершила ли она карьеру или все-таки еще вернется к выступлениям.

В целом о завершении спортивной карьеры Виктория публично говорила редко. Да и то в основном после соответствующих вопросов, которые, по всей видимости, немного раздражали ее.

«У теннисистов постарше часто спрашивают о завершении карьеры. А как только они уходят, все такие: «Мы по ним скучаем». Давайте не будем тратить время на разговоры о завершении карьеры до того, как спортсмен сам объявит об этом. Люди дадут вам знать, когда придет время. Я постоянно вижу комментарии по поводу возраста, поэтому просто прошу – не лезьте не в свое дело. Когда человек будет готов, он так или иначе объявит об этом», – делилась мнением Виктория Азаренко в интервью.

Личные моменты

После поражения на US Open-2025 о жизни спортсменки известно мало, в основном из ее публикаций в личных соцсетях, количество которых также кратно уменьшилось за последний год. Известно, что прошлой осенью Азаренко вместе с сыном Лео прилетала в Беларусь, вместе с ним ходила на хоккейный матч. Основное время спортсменка проводит в США, где, судя по всему, посвятила себя в основном семейным делам и отдыху.

«Быть матерью – великая привилегия в моей жизни. Счастливого Дня матери» – таким сообщением в социальных сетях в мае Виктория Азаренко нарушила многомесячное публичное молчание по случаю Дня матери, который отмечается в некоторых странах во второе воскресенье мая.

Более развернуто о своей жизни теннисистка рассказала в публикации в июле по случаю своего 37-летия: «Впервые за долгое время я не загадывала желаний. Просто чувствовала благодарность. Благодарность за то, что нахожусь здесь и сейчас, наслаждаюсь моментом и ценю людей рядом. Также я какое-то время провела вдали от глаз публики, и это подарило мне возможность наслаждаться тихими и личными моментами, а также семьей, чего мне не удавалось в детстве. Эти моменты стали для меня невероятно значимыми».

Судя по этой публикации, возвращение Виктории на профессиональный корт не планируется. По крайней мере, пока. Не исключено, что Азаренко еще порадует болельщиков своей игрой. Ведь перед глазами пример одной из ее главных соперниц в спортивной биографии 44-летней американки Серены Уильямс, которая призналась, что соскучилась по теннису, и в этом году вернулась к выступлениям после 4-летнего перерыва. К слову, болельщики в рамках профессиональных выступлений попрощались с Сереной в 2022 году именно в рамках US Open. Тогда спортсменка заявила, что после турнира планирует сосредоточиться «на более важных вещах, чем большой спорт». Однако фразу «завершение карьеры» она не произносила. Как и Виктория Азаренко…