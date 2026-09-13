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Елена Рыбакина обыграла Арину Соболенко в финале US Open 1 170

Спорт
Дата публикации: 13.09.2026
Deutsche Welle

Выступающая за Казахстан Елена Рыбакина впервые в карьере завоевала кубок US Open, одержав в финале победу над белорусской спортсменкой Ариной Соболенко - победительницей турнира в 2024 и 2025 годах.

Выступающая за Казахстан 27-летняя уроженка России Елена Рыбакина в ночь на воскресенье, 13 сентября, впервые в карьере завоевала кубок Открытого чемпионата США по теннису US Open в женском одиночном разряде, одержав в финале победу над 28-летней белорусской спортсменкой Ариной Соболенко. Последняя выступала на турнире под нейтральным флагом.

Матч завершился со счетом 6:4, 5:7, 6:2. Рыбакиной удалось прервать 19-матчевую победную серию Соболенко на US Open, которая началась после проигранного финала в 2023 году и принесла белоруске два титула.

Кроме того, за несколько дней до финала казахстанская теннисистка обошла Соболенко в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP и стала первой ракеткой мира. Белоруска сохраняла лидерство 99 недель подряд.

"Это потрясающе. До сих пор трудно осознать произошедшее. Слишком много достижений за эти несколько недель. Я очень счастлива, очень горжусь проделанной работой. Это просто невероятно", - сказала Рыбакина после матча.

Эта победа Рыбакиной над Соболенко в финале US Open стала для казахстанской спортсменки в 2026 году вторым финалом турнира Большого шлема, в котором ей удалось обыграть белоруску. В январе Рыбакина одолела Соболенко в финале Australian Open. Эта победа тогда стала для представительницы Казахстана второй на турнирах Большого шлема: в 2022-м она стала чемпионкой Уимблдонского турнира в Великобритании.

Соболенко выигрывала австралийский турнир дважды: в 2023 и 2024 годах. Причем в первый раз в финале она обыграла Рыбакину. Поражение в финале 2026-го стало для Соболенко вторым подряд: в 2025-м она уступила американке Мэдисон Киз.

Более того, текущий сезон стал для Соболенко первым с 2022-го, когда она не выиграла ни одного турнира Большого шлема. Помимо поражений в финалах Australian Open и US Open, она проиграла в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гарроса") и в четвертом круге Уимблдона.

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#теннис #спорт #US open
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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