Лучший фигурист Латвии Денис Васильев сообщил, что в новом сезоне не будет участвовать в соревнованиях. Об этом спортсмен рассказал на платформе Ko-Fi.

По словам Васильева, сейчас он хочет сохранить физическую форму, но сосредоточиться не на стартах, а на творческом развитии и возвращении удовольствия от катания. При этом спортсмен больше не входит в состав Латвийской олимпийской команды и не имеет соглашения с Латвийской ассоциацией конькобежного спорта, которое гарантировало бы ему поддержку.

Васильев подчеркнул, что решение не означает завершения карьеры. Он отметил, что гордится участием в трех Олимпийских играх и считает, что пока не реализовал весь свой потенциал.

Вернется ли спортсмен на соревнования после паузы, станет ясно в течение года. Сейчас одной из задач остается полное восстановление после травмы руки, полученной в мае. Кроме того, Васильев продолжает работать: в конце августа он был тренером в спортивном лагере в Анкаре и занимается другими проектами.

Ранее у фигуриста уже возникали сложности с финансированием. В прошлом году из-за задержки выплат от Латвийской олимпийской команды он пропустил престижные соревнования в Германии и временно приостановил сотрудничество с тренером Стефаном Ламбьелем. Позже финансовые вопросы удалось урегулировать.

За свою карьеру Васильев становился бронзовым призером чемпионата Европы. Его лучший результат на чемпионатах мира — шестое место в 2018 году. Он также трижды выступал на Олимпийских играх, а в этом году в Милане и Кортине занял 18-е место.