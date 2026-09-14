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Елена Рыбакина стала первой ракеткой мира: как изменились позиции Остапенко и других латвийских теннисисток 0 120

Спорт
Дата публикации: 14.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Елена Рыбакина

Елена Рыбакина.

ФОТО: пресс-фото

Первая ракетка Латвии Елена Остапенко сохранила 32-е место в обновленном рейтинге WTA. Главным событием недели стала смена лидера мирового рейтинга — впервые на первую строчку поднялась представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленный мировой рейтинг. Для латвийских болельщиков существенных изменений не произошло: Елена Остапенко сохранила 32-е место, оставаясь сильнейшей теннисисткой страны.

Главной новостью недели стала смена лидера мирового рейтинга. Елена Рыбакина из Казахстана поднялась на первую строчку, сместив Арину Соболенко, которая удерживала статус первой ракетки мира 99 недель подряд.

Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая потеряла 11 позиций и теперь занимает 120-е место. Наиболее заметный прогресс среди латвийских теннисисток показала Беатрисе Зелтиня, поднявшаяся сразу на 12 строчек — до 439-го места.

Из других изменений: Сабине Рутлаука улучшила свое положение на три позиции, Даниэла Висмане поднялась на 15 мест, а Даниэла Дарта Фелдмане — сразу на 51. В то же время Элза Томасе, Аделина Лачинова и Диана Марцинкевич опустились в рейтинге.

Завершившая профессиональную карьеру Анастасия Севастова также продолжает постепенно терять позиции и теперь занимает 606-е место.

В первой десятке мирового рейтинга вслед за Рыбакиной и Соболенко расположились американки Джессика Пегула и Кори Гауфф, россиянка Мирра Андреева и чешка Линда Носкова. Еще одним заметным изменением стало продвижение Элины Свитолиной, которая поднялась на седьмую строчку, а десятку сильнейших теперь замыкает украинка Марта Костюк.

В парном рейтинге WTA Остапенко улучшила свое положение на две позиции и теперь занимает 11-е место, оставаясь совсем рядом с первой десяткой. Семенистая, напротив, опустилась на 15 строчек — до 182-го места.

Лидером мирового парного рейтинга остается чешская теннисистка Катерина Синякова.

Таким образом, для латвийского тенниса главной новостью стало сохранение стабильных позиций Остапенко, тогда как на мировом уровне произошло одно из самых заметных изменений сезона — смена первой ракетки мира.

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#теннис #Латвия #спорт #Дарья Семенистая
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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