Мужская сборная Латвии по баскетболу 3x3 завоевала золотые медали чемпионата Европы, уверенно обыграв в финале Нидерланды со счетом 19:10. Для латвийской команды это уже второй титул чемпионов Европы и шестая подряд медаль на континентальном первенстве.

Мужская сборная Латвии по баскетболу 3x3 стала победителем чемпионата Европы, который завершился в бельгийском Антверпене. В финальном матче латвийцы, посеянные под шестым номером, не оставили шансов сборной Нидерландов, выиграв со счетом 19:10.

После равного начала встречи инициативой некоторое время владели нидерландцы, однако затем сборная Латвии перехватила контроль над игрой и быстро создала комфортный задел. Во второй половине матча преимущество только росло, а точный двухочковый бросок Науриса Миесиса окончательно снял вопросы о победителе.

Самым результативным игроком латвийской команды стал Рихард Куксикс, набравший семь очков. Наурис Миесис принес команде пять очков, Кристап Глудитис — четыре, Зигмар Раймо — три.

Особое признание получил Глудитис — именно его признали самым ценным игроком турнира (MVP). Вместе с ним в символическую сборную чемпионата вошли Неста Агаси из Нидерландов и француз Лоренцо Тируар-Самсон.

К золотым медалям латвийская команда прошла через непростую сетку турнира. В полуфинале она победила Францию со счетом 17:15, а днем ранее на групповом этапе обыграла Ирландию (21:16) и Литву (22:16). В четвертьфинале латвийцы оказались сильнее хозяев турнира — сборной Бельгии (21:18).

Эта победа подтвердила, что Латвия остается одной из сильнейших европейских команд в баскетболе 3x3. Во всех шести случаях, когда национальная сборная выходила в финальную стадию чемпионата Европы, она неизменно возвращалась домой с медалями.

Впервые латвийцы стали чемпионами Европы в 2017 году. Затем команда дважды выигрывала серебро — в 2018 и 2022 годах, в 2023-м завоевала бронзу, а в прошлом сезоне вновь стала серебряным призером.

Женской сборной Латвии на этот раз пробиться в финальную часть чемпионата Европы не удалось.

Таким образом, спустя несколько лет после первого триумфа Латвия вновь поднялась на вершину европейского баскетбола 3x3, подтвердив статус одного из лидеров этого вида спорта на континенте.