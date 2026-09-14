Немецкий теннисист Александр Зверев стал победителем Открытого чемпионата США, обыграв в финале американца Бена Шелтона в четырех сетах. Для второй ракетки мира это второй титул «Большого шлема» в карьере и второй — в нынешнем сезоне.

Главный фаворит US Open Александр Зверев подтвердил свой статус, выиграв заключительный в сезоне турнир серии «Большого шлема». В финале немецкий теннисист оказался сильнее представителя США Бена Шелтона — 6:3, 7:6 (7:2), 5:7, 6:2.

Первые два сета остались за Зверевым, однако в третьем Шелтон сумел сократить отставание и вернуть интригу в матч. Тем не менее в четвертой партии немец вновь взял инициативу в свои руки и уверенно довел встречу до победы.

Для 29-летнего Зверева этот успех стал вторым титулом «Большого шлема» в карьере. Ранее в нынешнем сезоне он выиграл Ролан Гаррос, а также дошел до финала Уимблдона и полуфинала Australian Open.

Эта победа означает, что Зверев окончательно закрепил за собой статус одного из сильнейших теннисистов сезона. Он сумел выиграть два турнира «Большого шлема» за один год — достижение, которое удается далеко не каждому.

Для 23-летнего Бена Шелтона это был первый финал турнира «Большого шлема». Американец был близок к тому, чтобы перевести матч в пятую партию, но опыта и стабильности в решающие моменты ему не хватило.

Финал стал особенным и для самого Зверева. Шесть лет назад он уже выходил в решающий матч US Open, но тогда уступил австрийцу Доминику Тиму. На этот раз немец сумел сделать еще один шаг и впервые поднял над головой чемпионский трофей в Нью-Йорке.

Американским болельщикам вновь пришлось ждать продолжения многолетней паузы. Последним представителем США, выигравшим мужский одиночный турнир US Open, остается Энди Роддик, который стал чемпионом еще в 2003 году.

В прошлом сезоне титул на кортах Нью-Йорка завоевал испанец Карлос Алькарас, однако теперь чемпион сменился — главным героем турнира стал Александр Зверев.