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Арину Соболенко оштрафовали за дебош в финале US Open 0 146

Спорт
Дата публикации: 15.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Арина Соболенко
ФОТО: dreamstime

Белорусскую теннисистку Арину Соболенко оштрафовали на $7,5 тыс. за поведение во время финального матча на US Open — заключительном в сезоне турнире «Большого шлема». Соответствующий документ организаторов опубликован в соцсети X.

В финале Соболенко проиграла представительнице Казахстана Елене Рыбакиной, которая по итогам турнира стала первой ракеткой мира, сместив соперницу. Белоруска побеждала на US Open в прошлом году, а в этом не смогла защитить титул.

В финале после решающего розыгрыша Соболенко отбросила ракетку, подняла ее, поздравила Рыбакину и вернулась на скамейку. Там белоруска разбила ракетку, несколько раз ударив ей о корт, а также нецензурно отреагировала на попытку видеооператора подойти поближе.

По ходу матча Соболенко получила предупреждение от судьи на вышке за выбитый с корта с силой мяч и могла получить еще одно, когда мяч после ее удара попал в оператора, отмечает The Telegraph.

После матча Соболенко заявила, что очень трудно сдерживать эмоции, когда проигрываешь в финале турнира «Большого шлема», особенно когда пытаешься завоевать титул в третий раз подряд. «Мне просто нужно было дать выход эмоциям», — отметила она.

На счету 28-летней Соболенко, которая стала второй ракеткой мира, 24 титула WTA, включая четыре победы на турнирах «Большого шлема». Белоруска удерживала статус первого номера почти 100 недель подряд.

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#теннис #спорт #US open #эмоции #поведение
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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