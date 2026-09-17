Латвийская теннисистка Дарья Семенистая завершила выступление на турнире WTA 250 в Сан-Паулу. Во втором круге соревнований она уступила представительнице Сербии Теодоре Костович и не смогла пробиться в четвертьфинал.

Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая завершила выступление на турнире WTA 250 в бразильском Сан-Паулу, проиграв в матче 1/8 финала.

В борьбе за выход в четвертьфинал посеянная под девятым номером латвийская теннисистка уступила сербке Теодоре Костович со счётом 4:6, 1:6.

Несмотря на поражение, выступление в Бразилии принесло Семенистой 30 рейтинговых очков WTA, заработанных за выход во второй круг турнира.

Для латвийской теннисистки нынешний турнир начался успешно. В стартовом матче Семенистая, занимающая 120-е место в мировом рейтинге, обыграла японку Хаю Киноситу, которая находится на 210-й позиции рейтинга WTA, — 7:5, 6:4.

Её соперница по второму кругу, 186-я ракетка мира Теодора Костович, начала турнир с победы над бразильянкой Викторией Баррос, получившей wild card, — 6:2, 6:4.

Этот матч стал первым очным противостоянием Семенистой и Костович на турнирах WTA.

Сетка соревнований изменилась незадолго до старта турнира. Первоначально латвийка должна была сыграть против бывшей второй ракетки мира Паулы Бадосы, однако после отказа первой сеяной Лейлы Фернандес организаторы провели перестановки.

В результате Семенистая получила девятый номер посева, а её первой соперницей стала попавшая в основную сетку как lucky loser Хая Киносита. Бадоса же встретилась с представительницей Литвы Юстиной Микульските.

Турнир WTA 250 в Сан-Паулу проходит на хардовых кортах.