О смерти спортсмена сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов.

Долго боролся с болезнью

Причиной смерти Чепикова стало онкологическое заболевание — супруга спортсмена сообщила, что Чепиков умер после продолжительной борьбы с раком. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в беседе с журналистами также подтвердил эту информацию: «Последние годы Сергей тяжело болел, у него был рак. Он боролся очень долго, много всего пробовал... Но болезнь оказалась сильнее», — сказал спортсмен.

По данным Telegram-канала SHOT, Чепиков скончался в больнице.

Из «биатлонного принца» к олимпийским вершинам

Сергей Чепиков родился 30 января 1967 года в посёлке Хор Хабаровского края. В 13 лет он переехал в Свердловск (ныне Екатеринбург), где и начал профессионально заниматься биатлоном. Талант спортсмена проявился достаточно быстро: на юниорском чемпионате мира 1987 года он уже завоевал три золотые медали, за что финские журналисты окрестили российского спортсмена «биатлонным принцем». А через год, на Олимпиаде 1988 года в Калгари, Чепиков завоевал бронзу в спринте и золото в эстафете, став полноправным олимпийским чемпионом.

Но настоящий успех пришел к нему только в 1994 году на Играх в Лиллехаммере. Там Чепиков был знаменосцем сборной России на церемонии открытия и выиграл золото в спринте на 10 км — самую ценную личную награду за всю свою карьеру.

За почти двадцатилетний путь в спорте Чепиков участвовал в шести зимних Олимпиадах и завоевал 6 олимпийских медалей: 2 золота, 3 серебра и 1 бронзу. Кроме того, биатлонист является двукратным чемпионом мира 1989 и 2006 годов, обладателем 8 серебряных и 3 бронзовых медалей чемпионатов мира.