Игроки итальянского ватерпольного клуба Pro Recco устроили необычную рекламную акцию в центре Токио: спортсмены босиком и в одних игровых плавках и шапочках пересекли знаменитый перекресток Сибуя. Видео быстро разошлось по соцсетям — одни пользователи оценили идею, другие сочли подобную демонстрацию неуместной.

На кадрах игроки появляются среди обычной толпы на одном из самых узнаваемых перекрестков Токио. Когда загорается зеленый свет, ватерполисты выходят на проезжую часть в своей обычной игровой экипировке — плавках и шапочках — и вместе с остальными пешеходами пересекают Сибуя. Обуви на спортсменах тоже нет.

Видео было опубликовано в официальных социальных сетях Pro Recco и быстро стало вирусным. Сам клуб представил необычную прогулку как одну из знаковых остановок во время поездки в Токио.

Реакция оказалась неоднозначной. Часть комментаторов восприняла происходящее как забавный и эффектный способ привлечь внимание к водному поло. Другие задавались вопросом об уместности появления практически раздетых спортсменов в общественном месте и критиковали чрезмерную «театрализацию» спорта.

При этом находившиеся непосредственно на Сибуя прохожие, судя по опубликованным кадрам, в основном реагировали с любопытством: многие снимали необычную процессию на телефоны.

Зачем ватерполисты приехали в Японию

Pro Recco находится в большом азиатском турне, которое проходит с 8 по 18 сентября и охватывает Китай и Японию. Его цель — продвижение клуба и популяризация водного поло в Азии.

13 сентября итальянцы провели товарищеский матч со сборной Японии в Тибе и победили со счетом 16:11. На следующий день команда тренировалась вместе с ватерполистами Университета Кэйо в Иокогаме.

Pro Recco — один из самых известных и титулованных ватерпольных клубов мира. Команда из небольшого лигурийского города Рекко многократно становилась чемпионом Италии и является рекордсменом главного европейского клубного турнира.

В прошлом году Pro Recco проводил похожее международное турне в США, посетив Нью-Йорк и Принстон. Теперь клуб решил привлечь к себе внимание в Азии — и прогулка практически обнаженных ватерполистов через Сибуя, судя по международной реакции, с этой задачей справилась.

Получился редкий случай, когда обычный переход улицы принес водному поло едва ли не больше внимания, чем результат матча со сборной Японии.