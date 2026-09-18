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Эстония и Латвия запускают совместную женскую гандбольную лигу 1 37

Спорт
Дата публикации: 18.09.2026
BNS
Изображение к статье: Гандболистки
ФОТО: Thought Co

В сезоне 2026/2027 федерации гандбола Эстонии и Латвии открывают совершенно новую эру в женском гандболе: впервые в истории будет запущена совместная женская гандбольная лига двух стран, которая привнесет в этот вид спорта долгожданное обновление, более острую конкуренцию и международные матчи.

В объединенной лиге за титул будут бороться восемь женских команд – четыре из Эстонии и четыре из Латвии. Эстонию представят действующий чемпион Mistra, серебряный призер прошлого сезона гандбольный клуб Mella, SK Tapa и HC Tabasalu. Честь Латвии будут защищать SK Latgols, RSU, Jēkabpils SS и Salaspils SS.

Основной сезон совместной лиги продлится с 19 сентября 2026 года по 14 марта 2027 года. Решающие игры состоятся в апреле, когда пройдет турнир Final-4 с участием четырех лучших команд, а также будут разыграны места с 5-го по 8-е. Первые матчи лиги состоятся уже в эти выходные, 19–20 сентября, по обе стороны границы.

Создание совместной лиги – необходимый и знаковый шаг в развитии женского гандбола в обеих странах. В последние годы этот вид спорта столкнулся с серьезными вызовами: количество команд, играющих на высшем уровне, сократилось, общий уровень конкуренции упал, что также существенно повлияло на деятельность женских сборных.

До сих пор в высшую лигу как Эстонии, так и Латвии входило всего по четыре женские команды. Это ограничивало форматы игр и вынуждало клубы на протяжении всего сезона постоянно встречаться с одними и теми же соперниками. Решение федераций объединить усилия – это долгосрочная инвестиция, цель которой – создать более качественную и разнообразную конкурентную среду, способствующую развитию игроков и укреплению позиций женского гандбола в регионе.

В долгосрочной перспективе общей главной целью федераций является создание основы и условий для того, чтобы женские национальные сборные Эстонии и Латвии могли успешно вернуться на спортивную арену.

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#Эстония #Латвия #спорт #развитие
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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