Сегодня Александру Овечкину исполнился 41 год. Погруженная в хоккей аудитория знает его как капитана «Вашингтона», лучшего снайпера в истории НХЛ, обладателя убойного броска из фирменного офиса.

Болельщики, следящие в основном за играми сборных, вспомнят чемпионат мира в Квебеке-2008 и разочарования от Олимпиад в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.

Овечкин для каждого свой. Любой великий деятель по умолчанию притягивает не только поклонников, но и хейтеров. В сознании равнодушных к спорту людей Александр как раз и олицетворяет хоккей. Своим именем, образом и, конечно же, беззубой улыбкой.

Бренд Ови

Улыбка давно стала частью бренда Ови. В этой детали отражается главный стереотип о хоккеистах — выбитые зубы. Их отсутствие у игроков обыгрывают в различных шоу, фильмах и сериалах. Сам Александр не стал вставлять зуб до завершения карьеры, и дело было не только в медицинских показаниях и страхе повторной травмы.

Исторический момент случился 5 октября 2007 года. Еще совсем зеленый по энхаэловским меркам Овечкин получил черенком клюшки по лицу от защитника «Атланты» Стива Маккарти. Арбитры, что удивительно, нарушение проигнорировали. На губах хоккеиста появилась кровь. Доигрывать матч пришлось с ватным тампоном, а после игры ему наложили 14 швов.

Передний зуб не выдержал удара, и его удалили. Так в образе Овечкина появилась знаменитая щербинка.

Словно почувствовав прилив популярности, сразу после операции Александр отметил: «Девчонкам это нравится. Я теперь выгляжу очень круто. Как воин!»

С тех пор Овечкин уже не улыбался во все 32 зуба. Щербинка стала частью имиджа.

Большая игра

В хоккейном мире можно найти множество игроков, действующих и завершивших карьеру, которые за эти годы потеряли не один зуб. Однако Овечкина с юношества окружало огромное внимание. Еще с первых шагов в московском «Динамо» все понимали: растет большая звезда. С годами величие Александра только укреплялось, а все, что связано с ним, обрастало особыми смыслами: тонированный визор, желтые шнурки.

Вот и беззубая улыбка надолго закрепилась за Овечкиным. Чего там: именно капитан «Вашингтона» обладает, пожалуй, самой узнаваемой хоккейной улыбкой на планете.

В теории Александр давно мог восстановить зуб. Судя по последним фотографиям, это сделал даже Брент Бернс, чья улыбка тоже довольно популярна в НХЛ. Но Овечкин отказывался сознательно. Повторный прилет клюшкой по лицу мог снова повредить челюсть и привести к куда более серьезным последствиям. Вероятно, Александр понимал и другое: отсутствие переднего зуба давно стало частью его образа суперзвезды НХЛ и мирового хоккея.

После завершения профессиональной карьеры Овечкин вполне может обратиться к стоматологу и восстановить передний зуб. Уверен, за возможность провести такую трансформацию великого хоккеиста врачи устроят между собой настоящую гонку.

Впрочем, фирменная улыбка Александра делает его непохожим на других звезд. Овечкина запомнят не только благодаря рекордному количеству голов, выигранному Кубку Стэнли и убийственному броску в касание. Запомнят и благодаря щербинке, которая за долгие годы стала таким же узнаваемым элементом его спортивного образа.

Именно из таких деталей и складывается имидж спортсмена, которого узнают даже те, кто никогда не смотрел матчи московского «Динамо», сборной России или «Вашингтона».