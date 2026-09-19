Женская сборная Латвии по баскетболу 3x3 среди игроков до 23 лет завершила чемпионат мира на четвертом месте. В матче за бронзовые медали латвийская команда уступила Испании со счетом 14:22.

Женская сборная Латвии U-23 по баскетболу 3x3 не смогла завоевать бронзовые медали чемпионата мира, проиграв в субботу в матче за третье место сборной Испании.

Посеянная под шестым номером латвийская команда уступила третьему номеру посева со счетом 14:22.

Самыми результативными в составе сборной Латвии стали Марта Леймане и Эния Кивите, набравшие по шесть очков. Еще два очка записала на свой счет Аделина Уртане.

Несмотря на поражение в борьбе за бронзу, турнир для латвийской команды стал одним из самых успешных за последние годы. По пути к полуфиналу латвийки уверенно обыграли сборную Франции со счетом 21:15, однако затем уступили Канаде — 8:21.

Таким образом, сборная завершила чемпионат на четвертом месте, остановившись в шаге от пьедестала.

Для Латвии медали чемпионатов мира U-23 по баскетболу 3x3 пока остаются редкостью. До нынешнего турнира латвийские команды лишь однажды поднимались на пьедестал — в 2018 году мужская сборная стала серебряным призером первого мирового первенства этой возрастной категории.

Тем временем мужская сборная Латвии продолжает борьбу за титул. В 15:55 ей предстоит сыграть в финале чемпионата мира против команды Литвы.

В нынешнем турнире среди мужчин и женщин участвовали по 20 сборных, разделенных на четыре группы. В плей-офф вышли по две лучшие команды из каждой группы.