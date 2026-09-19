Мужская сборная Латвии по волейболу завершила выступление на чемпионате Европы, уступив в 1/8 финала действующему чемпиону континента и лидеру мирового рейтинга — сборной Польши. Матч в Софии завершился со счетом 0:3.

Сборная Латвии не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата Европы по волейболу. В матче 1/8 финала команда Угиса Крастиньша проиграла одному из главных фаворитов турнира — сборной Польши — 17:25, 16:25, 16:25.

Самым результативным игроком латвийской команды стал Кристер Ландзанс, набравший 11 очков. Янис Меденис записал на свой счет восемь очков, а Густав Фрейманис принес команде семь, трижды успешно сыграв на блоке.

У поляков лучшим стал Томаш Форналь, который набрал 19 очков, шесть из них — на блоке.

Первый сет Польша фактически решила уже в начале, совершив рывок 5:0 и быстро создав комфортное преимущество. Во второй партии латвийцы некоторое время вели в счете, однако соперник ответил серией из шести выигранных розыгрышей и вновь уверенно довел сет до победы. В третьем сете сборная Латвии также неплохо начала встречу, но не смогла удержать темп против одной из сильнейших команд мира.

Несмотря на поражение, сам выход в плей-офф можно считать успешным результатом для латвийской команды. На групповом этапе она одержала победы над Румынией и Турцией, а затем, заняв четвертое место в группе D, впервые за долгое время пробилась в стадию матчей на выбывание.

Для Латвии это было лишь третье участие в финальной стадии чемпионата Европы. Команда получила путевку на турнир как лучшая среди сборных, занявших вторые места в квалификационных группах.

Польша подошла к плей-офф в статусе действующего чемпиона Европы и лидера мирового рейтинга. На групповом этапе поляки выиграли четыре матча из пяти и заняли первое место в своей группе.

История противостояния также оставалась на стороне польской сборной. Единственную победу над Польшей латвийцы одержали еще в 1993 году в квалификации чемпионата мира. После этого все официальные встречи выигрывали польские волейболисты.

Чемпионат Европы проходит с 9 по 26 сентября в Болгарии, Румынии, Финляндии и Италии. Решающие матчи турнира состоятся в Милане.