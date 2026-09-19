Латвийский легкоатлет Артур Никлав Медвед обновил национальный рекорд на дистанции 5 километров на чемпионате мира по бегу по шоссе в Копенгагене. С результатом 13 минут 30 секунд он занял 19-е место в общем зачете и вошел в семерку сильнейших европейцев.

На чемпионате мира по бегу по шоссе в Копенгагене Артурс Никлавс Медвед показал лучший результат в истории Латвии на дистанции 5 километров.

Латвийский спортсмен преодолел дистанцию за 13 минут 30 секунд, улучшив собственный национальный рекорд сразу на 10 секунд.

Этот результат позволил Медведу занять 19-е место среди 51 участника. Среди европейских спортсменов латвиец показал седьмой результат, подтвердив высокий уровень на фоне сильнейших бегунов мира.

Чемпионом мира стал представитель Эритреи Давит Сере, который установил национальный рекорд своей страны — 12 минут 56 секунд. Серебряную медаль завоевал норвежец Якоб Ингебригтсен, уступивший победителю три секунды, а бронзу выиграл еще один представитель Эритреи — Саймон Эмануэль, финишировавший еще через секунду.

Для латвийской легкой атлетики новый рекорд Медведа — один из самых заметных результатов последних лет на шоссейных дистанциях. Улучшить собственное национальное достижение сразу на десять секунд на столь престижном турнире удается нечасто.

На других дистанциях латвийские спортсмены также выступили на мировом первенстве. В забеге на одну милю Роберт Алексис Глазер с результатом 4.10,1 занял 45-е место, а Никита Богданов финишировал 54-м из 58 участников с результатом 4.20,28.

В женской миле Лига Велвере-Круминя показала результат 5.28,35 и заняла 46-е место среди 48 спортсменок.

В воскресенье программа чемпионата мира завершится соревнованиями в полумарафоне, где будут разыграны последние комплекты медалей.

Напомним, что первый чемпионат мира по бегу по шоссе состоялся в 2023 году в Риге.