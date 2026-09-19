Мужская и женская сборные Латвии по баскетболу 3x3 среди игроков до 23 лет успешно преодолели четвертьфинальную стадию чемпионата мира в Китае. Теперь обе команды находятся в шаге от борьбы за золотые медали.

Обе сборные Латвии по баскетболу 3x3 среди игроков до 23 лет продолжат борьбу за медали чемпионата мира, выйдя в полуфинал турнира.

Женская команда, посеянная под шестым номером, в четвертьфинале уверенно обыграла сборную Франции (№8) со счетом 21:15.

Самой результативной в составе латвийской команды стала Эния Кивите, набравшая семь очков. Марта Леймане записала на свой счет шесть очков, а Иева Корзане и Аделина Уртане — по четыре.

За выход в финал латвийки сыграют против сборной Канады, которая получила 18-й номер посева. Матч начнется в 12:50.

Не менее напряженным получился четвертьфинал мужского турнира. Посеянная под вторым номером сборная Латвии победила команду США со счетом 19:17.

Лучшим снайпером латвийцев стал Кристофер Карлсонс, набравший семь очков. Мартиньш Бумбиерис добавил шесть, Давис Скрейверс — четыре, а Мартиньш Эвартс Звиедрис — два очка.

В полуфинале, который начнется в 14:05, соперником латвийской команды станет победитель встречи Австралия — Нидерланды.

Выход сразу двух сборных в полуфинал — одно из самых успешных выступлений Латвии на молодежном мировом первенстве по баскетболу 3x3 за последние годы.

До сих пор латвийские команды U-23 лишь однажды поднимались на пьедестал чемпионата мира. На дебютном турнире в 2018 году мужская сборная завоевала серебряные медали.

В нынешнем чемпионате мира участвуют по 20 мужских и женских сборных, разделенных на четыре группы. В плей-офф вышли по две лучшие команды из каждой группы, а все решающие матчи турнира проходят в субботу.