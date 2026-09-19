Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Отличный день для Латвии: обе сборные вышли в полуфинал чемпионата мира U-23 по баскетболу 3x3 0 20

Спорт
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: баскетбольный мяч
ФОТО: Unsplash

Мужская и женская сборные Латвии по баскетболу 3x3 среди игроков до 23 лет успешно преодолели четвертьфинальную стадию чемпионата мира в Китае. Теперь обе команды находятся в шаге от борьбы за золотые медали.

Обе сборные Латвии по баскетболу 3x3 среди игроков до 23 лет продолжат борьбу за медали чемпионата мира, выйдя в полуфинал турнира.

Женская команда, посеянная под шестым номером, в четвертьфинале уверенно обыграла сборную Франции (№8) со счетом 21:15.

Самой результативной в составе латвийской команды стала Эния Кивите, набравшая семь очков. Марта Леймане записала на свой счет шесть очков, а Иева Корзане и Аделина Уртане — по четыре.

За выход в финал латвийки сыграют против сборной Канады, которая получила 18-й номер посева. Матч начнется в 12:50.

Не менее напряженным получился четвертьфинал мужского турнира. Посеянная под вторым номером сборная Латвии победила команду США со счетом 19:17.

Лучшим снайпером латвийцев стал Кристофер Карлсонс, набравший семь очков. Мартиньш Бумбиерис добавил шесть, Давис Скрейверс — четыре, а Мартиньш Эвартс Звиедрис — два очка.

В полуфинале, который начнется в 14:05, соперником латвийской команды станет победитель встречи Австралия — Нидерланды.

Выход сразу двух сборных в полуфинал — одно из самых успешных выступлений Латвии на молодежном мировом первенстве по баскетболу 3x3 за последние годы.

До сих пор латвийские команды U-23 лишь однажды поднимались на пьедестал чемпионата мира. На дебютном турнире в 2018 году мужская сборная завоевала серебряные медали.

В нынешнем чемпионате мира участвуют по 20 мужских и женских сборных, разделенных на четыре группы. В плей-офф вышли по две лучшие команды из каждой группы, а все решающие матчи турнира проходят в субботу.

×
#Латвия #спорт #чемпионат мира #баскетбол #успех #сборная
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дарья Семенистая
Изображение к статье: Роналду на поле
Изображение к статье: Арина Соболенко
Изображение к статье: Елена Рыбакина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: CADRE Moon Rovers Иконка видео
Техно
Изображение к статье: 7 распространенных ошибок при использовании духовки
Люблю!
Изображение к статье: Звягинцев
Культура &
1
Изображение к статье: Прогулка
Люблю!
Изображение к статье: разрушенное здание и люди
В мире
Изображение к статье: Почти 100 фильмов за 11 дней: RIGA IFF объявил программу фестиваля
Культура &
Изображение к статье: CADRE Moon Rovers Иконка видео
Техно
Изображение к статье: 7 распространенных ошибок при использовании духовки
Люблю!
Изображение к статье: Звягинцев
Культура &
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео