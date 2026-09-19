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Всего одного очка не хватило до золота: Латвия завоевала серебро чемпионата мира U-23 0 47

Спорт
Дата публикации: 19.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: баскетболисты
ФОТО: пресс-фото

Мужская сборная Латвии по баскетболу 3x3 среди игроков до 23 лет стала серебряным призером чемпионата мира в китайском Ухане. В напряженном финале латвийцы уступили сборной Литвы с разницей всего в одно очко — 18:19.

Мужская сборная Латвии U-23 по баскетболу 3x3 завоевала серебряные медали чемпионата мира, уступив в финале действующим чемпионам — сборной Литвы.

Решающий матч получился максимально напряженным. Посеянная под вторым номером латвийская команда проиграла финал со счетом 18:19, остановившись в одном точном броске от чемпионского титула.

По пути к финалу латвийцы продемонстрировали характер. В четвертьфинале они победили сборную США — 19:17, а затем в полуфинале обыграли Австралию — 21:18. В обоих матчах команде удалось переломить ход встречи и добиться победы, уступая по ходу игры.

Бронзовые медали турнира завоевала сборная Австралии, которая в матче за третье место оказалась сильнее Сербии — 22:20.

Успешно выступила на мировом первенстве и женская сборная Латвии. Латвийки дошли до матча за бронзовые медали, где уступили Испании со счетом 14:22, завершив турнир на четвертом месте.

В женском финале сборная США победила Канаду — 15:10 и стала чемпионкой мира.

Для мужской сборной Латвии это уже вторая серебряная медаль чемпионатов мира U-23 по баскетболу 3x3. Впервые латвийцы поднялись на пьедестал на дебютном мировом первенстве в 2018 году, где также стали серебряными призерами.

Таким образом, нынешний турнир стал самым успешным для Латвии на молодежном чемпионате мира за последние семь лет и подтвердил высокий уровень национальной школы баскетбола 3x3.

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#Литва #Латвия #спорт #чемпионат мира #баскетбол #успех #серебро
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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