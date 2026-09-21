Первая ракетка Латвии Алена Остапенко сохранила 32-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На этой неделе латвийская теннисистка выступит на турнире WTA 250 в южнокорейском Сеуле.

Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая опустилась на две позиции и теперь занимает 122-е место мирового рейтинга.

Среди других латвийских теннисисток Беатрисе Зелтиня поднялась на три строчки — до 436-го места. Завершившая карьеру Анастасия Севастова сохранила 609-ю позицию. Сабине Рутлаука опустилась на одну строчку и занимает 715-е место, Элза Томасе поднялась на 14 позиций — до 751-го места, Аделина Лачинова опустилась на две строчки — до 809-го места.

Диана Марцинкевич улучшила свое положение на 31 позицию и занимает 860-е место, Даниэла Висмане поднялась на 20 строчек — до 1007-го места. Даниэла Дарта Фелдмане потеряла 30 позиций и теперь находится на 1233-м месте, а Анна Озерова опустилась на 33 строчки — до 1502-го места.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Лидером остается представительница Казахстана Елена Рыбакина. За ней следуют белоруска Арина Соболенко, американки Джессика Пегула и Кори Гауфф, россиянка Мирра Андреева, чешка Линда Носкова, украинка Элина Свитолина, чешка Каролина Мухова, полька Ига Свёнтек и украинка Марта Костюк.

В парном рейтинге WTA Остапенко опустилась на одну позицию и занимает 12-е место. Семенистая потеряла 12 строчек и теперь находится на 194-й позиции. Зелтиня поднялась на 25 мест — до 296-го, Томасе опустилась на семь позиций — до 714-го места, Фелдмане потеряла 32 строчки и занимает 918-е место, а Марцинкевич поднялась на семь позиций — до 971-го места.

Лидером парного рейтинга по-прежнему остается чешская теннисистка Катерина Синякова.