Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Памятник Карлису Скрастиньшу оказался на складе: для завершения проекта не хватает 50 тысяч евро 4 843

Спорт
Дата публикации: 22.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: место памяти
ФОТО: LETA

Спустя 15 лет после гибели легендарного латвийского хоккеиста Карлиса Скрастиньша мемориал в его честь до сих пор не открыт. Однако проект не заморожен — памятник уже изготовлен и доставлен в Латвию, а организаторы рассчитывают завершить работы и открыть мемориал весной следующего года.

Прошло 15 лет со дня трагической авиакатастрофы, в которой погиб латвийский хоккеист Карлис Скрастиньш. Несмотря на то что идея создания мемориала в его честь появилась несколько лет назад, памятник до сих пор не установлен.

Как пишет nra.lv со сылкой на журнал Privātā Dzīve, причиной задержки стали длительные процедуры согласования и работы по благоустройству территории возле Олимпийского центра в Риге.

Памятник уже изготовлен

Председатель правления Фонда Карлиса Скрастиньша Янис Меднис рассказал, что сам памятник уже готов и находится в Латвии.

Монумент был изготовлен на одном из заводов в Китае и сейчас хранится на складе партнеров проекта.

По замыслу автора, скульптора Айгара Бикше, памятник выполнен в виде гигантской пары хоккейных коньков. Его высота составит около восьми метров, если измерять до верхней части шнуровки ботинок.

До открытия осталось завершить комплекс

Организаторы подчеркивают, что речь идет не только о самом памятнике, но и о создании полноценного мемориального пространства для хоккейных болельщиков.

По словам Яниса Медниса, сейчас завершено около 85% финансирования проекта.

«Сейчас мы завершаем создание всего комплекса и уже обеспечили около 85% необходимого бюджета. Осталось установить на площадке несколько деталей из нержавеющей стали — и тогда все будет готово», — рассказал он.

Не хватает около 50 тысяч евро

Работа над мемориалом продолжается уже примерно четыре года.

Общая стоимость проекта оценивается примерно в 320 тысяч евро. Для завершения строительства и благоустройства необходимо собрать еще около 50 тысяч евро.

Организаторы рассчитывают найти недостающие средства и открыть памятник вместе со сквером хоккейных болельщиков уже весной следующего года.

Почему это важно

Карлис Скрастиньш считается одним из самых известных латвийских хоккеистов. Он погиб 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе самолета Як-42 под Ярославлем вместе с командой «Локомотив», и с тех пор идея создания постоянного мемориала в его честь неоднократно обсуждалась в Латвии.

Хотя открытие мемориала откладывалось несколько раз, организаторы уверяют, что проект находится на завершающей стадии и памятник уже готов к установке.

×
#Латвия #спорт #благоустройство #финансирование #авиакатастрофа
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
1
0
1
0
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: женская сборная по баскетболу
Изображение к статье: баскетбольный мяч
Изображение к статье: Александр Овечкин
Изображение к статье: Гандболистки

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Очень дорогой проект
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Элза Инесе Луйка
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ядерное оружие
В мире
1
Изображение к статье: Наркотики
ЧП и криминал
Изображение к статье: Аэропорт Вильнюса
В мире
Изображение к статье: Неизвестный человек предлагал подвезти школьников домой
ЧП и криминал
Изображение к статье: Очень дорогой проект
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Элза Инесе Луйка
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ядерное оружие
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео