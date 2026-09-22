Спустя 15 лет после гибели легендарного латвийского хоккеиста Карлиса Скрастиньша мемориал в его честь до сих пор не открыт. Однако проект не заморожен — памятник уже изготовлен и доставлен в Латвию, а организаторы рассчитывают завершить работы и открыть мемориал весной следующего года.

Прошло 15 лет со дня трагической авиакатастрофы, в которой погиб латвийский хоккеист Карлис Скрастиньш. Несмотря на то что идея создания мемориала в его честь появилась несколько лет назад, памятник до сих пор не установлен.

Как пишет nra.lv со сылкой на журнал Privātā Dzīve, причиной задержки стали длительные процедуры согласования и работы по благоустройству территории возле Олимпийского центра в Риге.

Памятник уже изготовлен

Председатель правления Фонда Карлиса Скрастиньша Янис Меднис рассказал, что сам памятник уже готов и находится в Латвии.

Монумент был изготовлен на одном из заводов в Китае и сейчас хранится на складе партнеров проекта.

По замыслу автора, скульптора Айгара Бикше, памятник выполнен в виде гигантской пары хоккейных коньков. Его высота составит около восьми метров, если измерять до верхней части шнуровки ботинок.

До открытия осталось завершить комплекс

Организаторы подчеркивают, что речь идет не только о самом памятнике, но и о создании полноценного мемориального пространства для хоккейных болельщиков.

По словам Яниса Медниса, сейчас завершено около 85% финансирования проекта.

«Сейчас мы завершаем создание всего комплекса и уже обеспечили около 85% необходимого бюджета. Осталось установить на площадке несколько деталей из нержавеющей стали — и тогда все будет готово», — рассказал он.

Не хватает около 50 тысяч евро

Работа над мемориалом продолжается уже примерно четыре года.

Общая стоимость проекта оценивается примерно в 320 тысяч евро. Для завершения строительства и благоустройства необходимо собрать еще около 50 тысяч евро.

Организаторы рассчитывают найти недостающие средства и открыть памятник вместе со сквером хоккейных болельщиков уже весной следующего года.

Почему это важно

Карлис Скрастиньш считается одним из самых известных латвийских хоккеистов. Он погиб 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе самолета Як-42 под Ярославлем вместе с командой «Локомотив», и с тех пор идея создания постоянного мемориала в его честь неоднократно обсуждалась в Латвии.

Хотя открытие мемориала откладывалось несколько раз, организаторы уверяют, что проект находится на завершающей стадии и памятник уже готов к установке.