«Золотой мяч» – награда, которую вручает французское издание France Football совместно с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом получить приз могут не только игроки, выступающие в европейских чемпионатах, но и любой футболист мира, особенно ярко проявивший себя в минувшем сезоне.

За лучшего игрока голосуют представители национальных сборных, спортивные журналисты. Трофей считается одной из самых престижных индивидуальных наград в футболе.

Юбилейная, 70-я церемония вручения «Золотого мяча» впервые в истории состоится в Лондоне, а не в Париже. Так организаторы решили выразить дань уважения английскому футболисту Стэнли Мэтьюзу (1915-2000), ставшему первым обладателем этой престижной награды в 1956 году.

Фавориты

Лидером по представительству в топ-30 списка номинантов на «Золотой мяч» – 2026 среди клубов ожидаемо стал «ПСЖ» – за действующего победителя Лиги чемпионов выступают сразу 10 номинантов на награду. Парадокс, но среди главных фаворитов, по мнению многих экспертов и букмекеров, игроков парижского клуба нет.

Наибольшие шансы на награду имеет английский игрок мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн. В сезоне-2025/2026 он забил в сумме 73 гола в турнирах, в которых принял участие. В составе «Баварии» 33-летний форвард выиграл Бундеслигу, Кубок Германии и остановился в шаге от финала Лиги чемпионов, а со сборной Англии выиграл бронзу чемпионата мира, став лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Высоко оценивают шансы испанского игрока «Барселоны» Ламина Ямаля. Нынешним летом 19-летний футболист добавил к своим регалиям титул чемпиона мира, став первым игроком в истории, выигравшим оба главных международных трофея до достижения 20 лет (в составе сборной Испании в 2024 году он также выиграл чемпионат Европы).

В числе главных фаворитов фигурирует и французский игрок мадридского «Реала» Килиан Мбаппе, который на прошедшем чемпионате мира стал лучшим бомбардиром турнира в истории (22 гола).

Главным же фаворитом от лидера по числу номинантов «ПСЖ» выступает единственный в топ-30 игрок из представителей постсоветского пространства – грузин Хвича Кварацхелия. Он был одним из ярких солистов команды с 16 (10+6) результативными действиями в 10 матчах Лиги чемпионов. Увы, его родной сборной Грузии не удалось квалифицироваться на чемпионат мира, поэтому у Кварацхелии не было возможности заработать дополнительные плюсы в свою копилку, в отличие от основных конкурентов за «Золотой мяч». Не исключен сценарий, по которому эту награду во второй раз подряд получит его одноклубник француз Усман Дембеле, но все же однозначным фаворитом, как это было год назад, сейчас он не считается.

Особое внимание – к Лионелю Месси. 39-летний нападающий в минувшем сезоне выиграл чемпионство с «Интер Майами» и взял серебро чемпионата мира со сборной Аргентины. Для Месси, у которого уже есть рекордные 8 «Золотых мячей», это 17-я номинация на награду. Больше только у его главного оппонента последних лет португальца Криштиану Роналду (18).

К слову, 41-летний Роналду не попал в список номинантов уже в четвертый раз подряд. Впрочем, и шансы Месси на девятый «Золотой мяч» оцениваются как довольно низкие.

Интрига разрешится на церемонии 26 октября.