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Николато назвал главную задачу сборной Латвии перед матчем с Арменией 0 70

Спорт
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Николато
ФОТО: LETA

Главный тренер сборной Латвии по футболу Паоло Николато считает, что в стартовом матче Лиги наций УЕФА против Армении его команде необходимо уделить больше внимания игре в атаке и эффективнее использовать создаваемые голевые моменты.

Главный тренер сборной Латвии по футболу Паоло Николато заявил, что в первом матче Лиги наций УЕФА против Армении его команде необходимо прибавить в атакующих действиях и эффективнее реализовывать созданные моменты.

В пятницу в 19:00 по латвийскому времени латвийские футболисты проведут в гостях стартовый матч турнира против сборной Армении.

По словам Николато, добиться победы на выезде будет непросто, поскольку хозяева также настроены набрать три очка.

«Прежде всего мы должны быть конкурентоспособны в физическом плане. Затем необходимо придерживаться нашей стратегии. Больше внимания нужно уделить атакующей фазе. Когда мы создаем моменты для взятия ворот, их необходимо реализовывать», — сказал главный тренер.

Николато отметил, что знает о кадровых проблемах армянской сборной, однако это не повлияло на подготовку латвийской команды.

«У нас тоже есть потери, в том числе возникшие в последний момент. Мы сосредоточены на своей команде. Хотим улучшить свою игру и свой подход к футболу, хотим отличаться от той команды, какой были два года назад. Мы должны показать хорошую игру, но при этом обязательно добиться результата», — подчеркнул наставник.

После матча с Арменией сборная Латвии 28 сентября сыграет дома с Кипром, 2 октября примет Черногорию, а 5 октября вновь встретится с Кипром на выезде. Заключительные матчи группового этапа команда проведет в середине ноября — в гостях против Черногории и дома против Армении.

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#футбол #стратегия #Паоло Николато
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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