Мужская сборная Латвии по футболу в пятницу начнет выступление в новом розыгрыше Лиги наций УЕФА. В стартовом матче команда Паоло Николато на выезде встретится со сборной Армении.

Мужская сборная Латвии по футболу сегодня проведет первый матч нового розыгрыша Лиги наций УЕФА. Встреча группы Лиги C против сборной Армении пройдет в Ереване и начнется в 19:00 по латвийскому времени. Прямую трансляцию покажет телеканал LTV7.

После этого латвийская команда 28 сентября примет Кипр, 2 октября дома сыграет с Черногорией, а 5 октября встретится с киприотами на выезде. Заключительные матчи группового этапа состоятся в середине ноября — против Черногории в гостях и Армении дома.

В заявку сборной Латвии вошли 26 футболистов, среди которых сразу семь дебютантов: защитники Деннис Циркин, Оскар Виентиес и Оскар Рубенис, полузащитники Кристер Чударс, Данила Патийчук и Маркус Стродс, а также нападающий Альберт Алексанян. Полузащитник Кристап Грабовскис пропустит матч с Арменией, однако может сыграть в одной из следующих встреч.

Одним из лидеров сборной Армении остается атакующий полузащитник саудовского клуба «Аль-Ахли» Эдуард Сперцян. На его счету 12 голов в 42 матчах за национальную команду, включая два мяча в ворота Латвии в предыдущем розыгрыше Лиги наций.

В рейтинге ФИФА Латвия занимает 137-е место, Армения — 107-е.

За всю историю команды встречались шесть раз. Латвия одержала две победы, один матч завершился вничью, еще три выиграла Армения. В последнем розыгрыше Лиги наций армянская сборная дважды обыграла латвийцев — со счетом 4:1 и 2:1.

Весной этого года команда Паоло Николато сохранила место в Лиге C, победив по сумме двух стыковых матчей сборную Гибралтара со счетом 2:0. В июне латвийские футболисты заняли четвертое место на Кубке Балтии.