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Мбаппе выбыл из состава сборной Франции 0 101

Спорт
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мбаппе

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму левого колена в матче первого тура Лиги наций против Турции. У нападающего диагностировали повреждение сухожилия, из-за которого он пропустит остаток сбора национальной команды.

Мбаппе получил повреждение на 54-й минуте встречи, когда забил единственный гол после передачи Майкла Олисе. После взятия ворот футболист начал хромать, однако попытался продолжить игру. На 59-й минуте его заменил Дезире Дуэ.

Сборная Франции победила Турцию со счетом 1:0. Мбаппе предстоит восстановление в мадридском «Реале». Без капитана французская команда проведет три матча Лиги наций — против Бельгии 28 сентября, Италии 2 октября и вновь Бельгии 5 октября.

Ранее сообщалось, что перед матчем с Турцией Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции из-за болезни.

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#футбол #спорт #лига наций #травма
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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