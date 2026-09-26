Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе получил травму левого колена в матче первого тура Лиги наций против Турции. У нападающего диагностировали повреждение сухожилия, из-за которого он пропустит остаток сбора национальной команды.

Мбаппе получил повреждение на 54-й минуте встречи, когда забил единственный гол после передачи Майкла Олисе. После взятия ворот футболист начал хромать, однако попытался продолжить игру. На 59-й минуте его заменил Дезире Дуэ.

Сборная Франции победила Турцию со счетом 1:0. Мбаппе предстоит восстановление в мадридском «Реале». Без капитана французская команда проведет три матча Лиги наций — против Бельгии 28 сентября, Италии 2 октября и вновь Бельгии 5 октября.

Ранее сообщалось, что перед матчем с Турцией Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции из-за болезни.