Бундеслига, английская Премьер-лига, итальянская Серия А и испанская Ла Лига направили совместное письмо руководству ФИФА с требованиями масштабных преобразований. Как сообщил источник, авторы обращения заявляют о серьезных проблемах с управлением в организации.

По мнению представителей топ-лиг, устоявшиеся основы футбола в последние годы оказались под угрозой. Авторы письма указывают, что руководство организации активно продвигало идеи, носящие эксплуататорский характер, вместо того чтобы предотвращать их. Проблема управления в ФИФА выходит далеко за рамки деятельности одного конкретного человека.

В качестве примеров проблем авторы документа сослались на неудавшийся проект с привлечением внешних инвесторов к продаже прав на чемпионат мира. Также упоминается отмена дисквалификации американского форварда Фоларина Балогуна после звонка Дональда Трампа.

Европейские лиги выдвигают три конкретных требования к международной федерации. Первое заключается в реальном участии заинтересованных сторон в принятии решений. Второе требует обеспечения принятия решений на основе фактических данных. Третье предполагает защиту ФИФА как хранительницы футбола от доминирования коммерческих интересов.

Для реализации этих целей лиги предлагают конкретный график. Избранный 18 марта 2027 года президент ФИФА должен в течение 100 дней создать независимую комиссию. Через шесть месяцев работы эта комиссия обязана опубликовать свой официальный отчет.

Действующий глава организации Джанни Инфантино пока остается единственным заявленным кандидатом на новый срок. Представители клубов и ассоциаций надеются, что их инициатива привлечет внимание к необходимости прозрачных изменений в мировом футболе.