Конфликт между родителями во время матча чемпионата Латвии по хоккею среди детей в Елгаве получил продолжение. После инцидента, в ходе которого пострадал помощник тренера, полиция возбудила уголовное дело и выясняет обстоятельства произошедшего.

Государственная полиция возбудила уголовное дело после конфликта, произошедшего 20 сентября во время детского хоккейного матча в Елгаве.

Как сообщили агентству LETA в Земгальском региональном управлении полиции, во время встречи родители игроков, игнорируя общепринятые нормы поведения, сорвали проведение игры. Матч пришлось остановить, а в ходе конфликта телесные повреждения получил помощник тренера хоккейного клуба Tukums/Stiga RM.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс после появления видеозаписей в интернете. Он произошел во время матча чемпионата Латвии среди команд возрастной категории U11, в котором встречались Tukums/Stiga RM и Hockey Planet.

По словам представителя команды Тукумса Яниса Грандса, который отвечал за калитку для смены игроков, несколько родителей попытались прорваться на лед к арбитру. Он рассказал, что подвергся нападению, когда пытался остановить их, а затем родители выбежали на площадку.

Грандс также сообщил, что после инцидента ему угрожали, в том числе обещали лишить тренерской лицензии и не допустить к дальнейшей работе в хоккее. После случившегося он обратился в полицию.

Этот случай вышел далеко за рамки обычного спортивного конфликта. Теперь речь идет не только о дисциплинарных нарушениях во время соревнований, но и о возможной уголовной ответственности.

В свою очередь родители клуба Hockey Planet отвергают обвинения в свой адрес. По их версии, опубликованные видеозаписи показывают лишь часть произошедшего. Они утверждают, что игроки команды соперника на протяжении матча действовали слишком агрессивно, а судья и тренеры не вмешивались в ситуацию.

По словам родителей, они вышли на лед, чтобы защитить своих детей, а также помочь одному из юных хоккеистов, который после игрового эпизода долгое время оставался лежать на льду.

Важно отметить, что полиция пока не дает оценку версиям сторон. Все обстоятельства произошедшего продолжают проверяться в рамках уголовного процесса.

Тем временем дисциплинарный комитет Латвийской федерации хоккея уже рассмотрел этот инцидент. Как сообщил генеральный секретарь федерации Роберт Плявейс, санкции были применены как к игрокам, с действий которых начался конфликт, так и к обоим клубам и родителям за допущенные нарушения.

Таким образом, расследование продолжается сразу по двум направлениям — дисциплинарному и уголовному. Окончательная правовая оценка произошедшего будет дана после завершения проверки полиции.