Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Новый рейтинг WTA: какое место занимает Алена Остапенко перед турниром в Пекине 1 97

Спорт
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Остапенко
ФОТО: Instagram

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко сохранила 32-е место в обновленном рейтинге WTA. Уже на этой неделе теннисистка выступит на престижном турнире серии WTA 1000 в Пекине, где сможет улучшить свои позиции.

Алена Остапенко осталась на 32-м месте в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сохранив статус первой ракетки Латвии.

На прошлой неделе латвийская теннисистка дошла до второго круга турнира категории WTA 250 в Сеуле, а теперь готовится к выступлению на соревнованиях серии WTA 1000 в Пекине. Турниры этой категории позволяют заработать значительно больше рейтинговых очков, поэтому успешное выступление может повлиять на положение спортсменки в мировой классификации.

Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая за неделю потеряла две позиции и теперь занимает 124-е место. Беатрисе Зелтиня, напротив, поднялась на одну строчку и расположилась на 435-й позиции.

Из других латвийских теннисисток наиболее заметный прогресс показала Элза Томасе, поднявшаяся сразу на 41 место — до 710-й позиции. Завершившая профессиональную карьеру Анастасия Севастова опустилась на 625-е место, поскольку больше не участвует в турнирах и не пополняет свой рейтинг.

Для большинства латвийских спортсменок прошедшая неделя не принесла существенных изменений. Одни потеряли несколько позиций, другие немного улучшили свое положение, однако расстановка сил в национальном рейтинге осталась прежней.

В первой десятке мирового рейтинга изменений также не произошло. Лидером остается представительница Казахстана Елена Рыбакина. Следом идут Арина Соболенко, Джессика Пегула, Кори Гауфф, Мирра Андреева, Линда Носкова, Элина Свитолина, Каролина Мухова, Ига Швёнтек и Марта Костюк.

В парном рейтинге Остапенко сохранила высокое 12-е место. Семенистая опустилась на две позиции — до 196-й строчки, а Беатрисе Зелтиня также потеряла два места и теперь занимает 298-ю позицию.

Самый заметный прогресс среди латвийских теннисисток в парном разряде продемонстрировала Элза Томасе, поднявшаяся сразу на 90 мест — до 570-й позиции. Лидером мирового парного рейтинга остается чешская теннисистка Катерина Синякова.

Теперь внимание латвийских болельщиков будет приковано к турниру в Пекине, где Остапенко получит шанс улучшить свои позиции в мировом рейтинге.

×
#теннис #Латвия #спорт #рейтинг
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Гарри Кейн
Изображение к статье: место памяти

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: олень
Наша Латвия
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как наладить отношения с детьми мужа от первого брака?
Люблю!
Изображение к статье: 4 вещи, которых ожидает от любящей бабушки привязанный внук
Люблю!
Изображение к статье: Си Цзиньпинь и Дональд Трамп
В мире
1
Изображение к статье: Вантовый мост
Наша Латвия
3
Изображение к статье: олень
Наша Латвия
Изображение к статье: дтп
ЧП и криминал
Изображение к статье: Как наладить отношения с детьми мужа от первого брака?
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео