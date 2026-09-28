Первая ракетка Латвии Алена Остапенко сохранила 32-е место в обновленном рейтинге WTA. Уже на этой неделе теннисистка выступит на престижном турнире серии WTA 1000 в Пекине, где сможет улучшить свои позиции.

Алена Остапенко осталась на 32-м месте в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сохранив статус первой ракетки Латвии.

На прошлой неделе латвийская теннисистка дошла до второго круга турнира категории WTA 250 в Сеуле, а теперь готовится к выступлению на соревнованиях серии WTA 1000 в Пекине. Турниры этой категории позволяют заработать значительно больше рейтинговых очков, поэтому успешное выступление может повлиять на положение спортсменки в мировой классификации.

Вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая за неделю потеряла две позиции и теперь занимает 124-е место. Беатрисе Зелтиня, напротив, поднялась на одну строчку и расположилась на 435-й позиции.

Из других латвийских теннисисток наиболее заметный прогресс показала Элза Томасе, поднявшаяся сразу на 41 место — до 710-й позиции. Завершившая профессиональную карьеру Анастасия Севастова опустилась на 625-е место, поскольку больше не участвует в турнирах и не пополняет свой рейтинг.

Для большинства латвийских спортсменок прошедшая неделя не принесла существенных изменений. Одни потеряли несколько позиций, другие немного улучшили свое положение, однако расстановка сил в национальном рейтинге осталась прежней.

В первой десятке мирового рейтинга изменений также не произошло. Лидером остается представительница Казахстана Елена Рыбакина. Следом идут Арина Соболенко, Джессика Пегула, Кори Гауфф, Мирра Андреева, Линда Носкова, Элина Свитолина, Каролина Мухова, Ига Швёнтек и Марта Костюк.

В парном рейтинге Остапенко сохранила высокое 12-е место. Семенистая опустилась на две позиции — до 196-й строчки, а Беатрисе Зелтиня также потеряла два места и теперь занимает 298-ю позицию.

Самый заметный прогресс среди латвийских теннисисток в парном разряде продемонстрировала Элза Томасе, поднявшаяся сразу на 90 мест — до 570-й позиции. Лидером мирового парного рейтинга остается чешская теннисистка Катерина Синякова.

Теперь внимание латвийских болельщиков будет приковано к турниру в Пекине, где Остапенко получит шанс улучшить свои позиции в мировом рейтинге.