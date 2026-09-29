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Порзиньгис пропустит начало тренировочного сбора «Голден Стейт» из-за проблем со здоровьем 0 36

Спорт
Дата публикации: 29.09.2026
LSM.LV
Изображение к статье: Порзиньгис в игре
ФОТО: LETA

Единственный латвийский баскетболист в НБА Кристапс Порзиньгис, как выясняется, пропустит начало тренировочного сбора клуба НБА «Голден Стэйт» из-за проблем со здоровьем, сообщает баскетбольный обозреватель Энтони Слейтер.

Генеральный менеджер «Голден Стейт» Майк Данливи сообщил журналистам, что, хотя ранее Кристапс Порзиньгис получил разрешение возобновить тренировки, он не поедет с командой на сбор на Гавайи. «Я не говорю, что он травмирован и не сможет помочь команде на старте сезона. Просто на этой неделе он не будет готов к работе», — пояснил Майк Данливи.

Калифорнийцы начнут подготовку к новому сезону в Гонолулу (Гавайи), где проведут первый предсезонный матч против «Лос-Анджелес Клипперс». Всего команда сыграет шесть предсезонных встреч.

Регулярный чемпионат начнется для них с выездного матча против «Лос-Анджелес Лейкерс» 22 октября.

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#спорт #баскетбол #НБА #травма #здоровье
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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