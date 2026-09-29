Генеральный менеджер «Голден Стейт» Майк Данливи сообщил журналистам, что, хотя ранее Кристапс Порзиньгис получил разрешение возобновить тренировки, он не поедет с командой на сбор на Гавайи. «Я не говорю, что он травмирован и не сможет помочь команде на старте сезона. Просто на этой неделе он не будет готов к работе», — пояснил Майк Данливи.

Калифорнийцы начнут подготовку к новому сезону в Гонолулу (Гавайи), где проведут первый предсезонный матч против «Лос-Анджелес Клипперс». Всего команда сыграет шесть предсезонных встреч.

Регулярный чемпионат начнется для них с выездного матча против «Лос-Анджелес Лейкерс» 22 октября.