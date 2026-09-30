Почтовая марка, посвященная легенде мирового баскетбола Ульяне Семёновой, вызвала большой интерес у коллекционеров и поклонников спорта. За первые дни после выпуска было продано уже более трети всего тиража.

В Латвии выпустили почтовую марку в честь одной из самых титулованных баскетболисток в истории — Ульяны Семёновой. Новинка быстро стала популярной: за первые дни после выхода покупатели приобрели более трети всего тиража. Об этом сообщает передача «900 секунд» на TV3.

Основой для оформления марки стала фотография из личного архива спортсменки, который хранится в Латвийском музее спорта. Автор работы, графический дизайнер Янис Клаучс, рассказал, что при выборе изображения сознательно отказался от традиционного спортивного сюжета.

По его словам, многие спрашивали, почему на марке нет баскетбольного мяча, однако главным элементом композиции он решил сделать саму Семёнову.

«На этом снимке она запечатлена с очень удачного ракурса. Возможно, он не такой динамичный, но образ получился очень сильным. Этот взгляд — в чем-то задумчивый, устремленный вверх», — объяснил Клаучс.

Материалы для работы дизайнер собирал в Латвийском музее спорта, где сейчас работает выставка, посвященная знаменитой баскетболистке. Среди экспонатов представлены чемпионский перстень с бриллиантом, врученный после включения Семёновой в Зал славы баскетбола в Спрингфилде, олимпийские медали, спортивная обувь и другие памятные вещи, рассказывающие о ее спортивной карьере.

В Latvijas Pasts отмечают, что выпуск марки — это не только дань уважения спортивным достижениям Семёновой, но и признание ее общественной деятельности.

«Мы считаем, что нужно больше рассказывать о людях, которые вдохновляют нас. О людях, которые целеустремленно делают свое дело и при этом не забывают о других. Эта почтовая марка посвящена человеку, чье величие неподвластно времени — и на площадке, и в сердце», — заявил председатель правления Latvijas Pasts Гирт Рудзитис.

Высокий спрос в первые дни после выхода показывает, что интерес к личности Ульяны Семёновой остается высоким спустя многие годы после завершения ее спортивной карьеры.