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Шилов начал сезон НХЛ с «сухого» матча и вошел в историю лиги 0 111

Спорт
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: хоккеисты
ФОТО: пресс-фото

Латвийский голкипер «Питтсбург Пингвинз» Артур Шилов помог своей команде разгромить «Филадельфию» со счетом 7:0, отразив все 19 бросков. После матча он признался, что чувствовал себя уверенно, а его достижение уже вошло в историю НХЛ.

Вратарь «Питтсбург Пингвинз» Артур Шилов ярко начал новый сезон НХЛ, оформив «сухой» матч в стартовой игре чемпионата.

«Пингвинз» на выезде разгромили «Филадельфию Флайерз» со счетом 7:0, а латвийский голкипер отразил все 19 бросков по своим воротам.

После финальной сирены Шилов признался, что чувствовал себя спокойно и уверенно.

«Я чувствовал себя уверенно. Старался бороться за каждую шайбу и просто делать свою работу», — сказал вратарь.

Для 25-летнего латвийца этот матч стал третьим «сухим» в карьере в НХЛ. Кроме того, он вошел в историю лиги, став лишь пятым голкипером, которому удалось два сезона подряд начать чемпионат матчем без пропущенных шайб. Ранее такого достижения добивались Антти Ниеми, Шон Бурк, Глен Холл и Жак Плант.

Особое значение победе придает и статус соперника. По словам Шилова, ему было приятно обыграть команду, которой «Питтсбург» уступил в прошлогоднем розыгрыше Кубка Стэнли. Кроме того, «Филадельфия» является принципиальным соперником «Пингвинз» по дивизиону.

«Вся команда сыграла великолепно. Из этой игры мы можем многое взять с собой на следующие матчи», — отметил латвийский вратарь.

Перед началом нового сезона Шилов продлил контракт с «Питтсбургом» еще на один год. До этого он три сезона провел в системе «Ванкувер Кэнакс», а в прошлом чемпионате сыграл за «Пингвинз» 39 матчей.

На сегодняшний день в активе лучшего вратаря чемпионата мира 2023 года уже 59 матчей в НХЛ, 28 побед, средний показатель 3,04 пропущенной шайбы за игру, 88,8% отраженных бросков и три «сухих» матча.

Следующую встречу «Питтсбург» проведет в ночь на воскресенье по латвийскому времени против «Монреаль Канадиенс».

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#хоккей #НХЛ #спорт #контракт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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