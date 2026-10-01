Криштиану Роналду заявил, что решил покинуть расположение сборной после пресс-конференции тренера и беседы с главой Футбольной федерации Португалии. Позже он обещал объяснить причины своего ухода из национальной команды.

Во вторник вечером состоялся разговор между Жоржи Жезушем и Криштиану Роналду, и казалось, что это сняло напряжение внутри национальной сборной. Однако, вопреки словам главного тренера, конфликт всё‑таки существует.

В среду ближе к вечеру 41-летний футболист в Instagram объявил, что покидает расположение сборной Португалии в Скандинавии.

«После пресс-конференции главного тренера национальной сборной и в продолжение разговора с президентом Федерации футбола Португалии я принял решение покинуть расположение команды», — написал CR7.

«В своё время я расскажу всем португальцам правду о причинах, которые побудили меня покинуть расположение национальной команды, которой я всегда был предан», — добавил он, пожелав «удачи» товарищам по сборной, «без исключения».

Третий день подряд CR7 пропускает тренировку сборной: он покинул стадион «Паркен» в Копенгагене, где в четверг должен пройти матч Лиги наций между Португалией и Данией. Капитан сборной Португалии сел в микроавтобус Федерации футбола Португалии (ФФП) в тот момент, когда все партнёры по команде, за исключением травмированного Франсишку Консейсау, уже тренировались на поле.

Это произошло через несколько минут после пресс-конференции, на которой Жоржи Жезуш объявил, что место в атаке с первых минут займёт Гонсалу Рамуш.

«Ни один игрок ни одной сборной не отказывается тренироваться, если только не собирается уйти или у него нет других планов», — пророчески заметил Жезуш. Вскоре после 18:30 по времени материковой Португалии частный самолёт Роналду вылетел из Мадрида в Копенгаген. Теперь известно, что он направлялся туда, чтобы забрать CR7.

Уже во вторник Криштиану Роналду не тренировался, хотя и выходил на поле. По данным ФФП, в тренажёрном зале стадиона не оказалось оборудования, необходимого для индивидуальной программы работы, которой следует игрок.

Игроки и остальная делегация вернулись в отель в Копенгагене без Жоржи Жезуша и Педру Проэнсы, президента ФФП. Оба, как сообщается, пытались убедить Роналду остаться в расположении сборной; Жезуш даже заверял, что нападающий примет участие в тренировке в среду.

Нестабильность, вызванная реакцией Роналду на тактические решения тренера, вынудила президента ФФП накануне в срочном порядке вылететь в Данию, чтобы разобраться в ситуации, и попытаться минимизировать ущерб. Эти усилия, однако, успеха не принесли.

В прошлое воскресенье CR7 провёл весь матч против Норвегии на скамейке запасных. Такого с ним не случалось в официальных играх за сборную уже 18 лет. Это был всего третий случай с момента его дебюта за команду, когда он остался неиспользованным запасным игроком.

Из сообщения игрока в Instagram так и не ясно, идёт ли речь о временном расставании со сборной или об окончательном уходе.