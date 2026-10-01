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Хоть простирнули? - Майку Майкла Джордана продали за 12,26 млн долларов 0 44

Спорт
Дата публикации: 01.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Майкл Джордан

Игровую майку баскетболиста Майкла Джордана, в которой он выступал в третьем матче финала Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) 1998 года, продали на аукционе за 12,26 млн долларов. Об этом сообщил аукционный дом Joopiter.

Изначально стоимость лота оценивалась в 10–15 млн долларов. До завершения торгов на него поступила всего одна ставка.

Джордан играл в этой майке 7 июня 1998 года в составе «Chicago Bulls» против «Utah Jazz». «Bulls» выиграли матч со счетом 96:54, а Джордан набрал 24 очка.

Этот сезон стал для Джордана шестым и последним чемпионским в составе «Chicago Bulls». Ему посвящен документальный сериал «Последний танец».

Джордану 63 года. Последний матч в профессиональной карьере он провел 16 апреля 2003 года. После ухода из спорта он продолжил развивать бренд Jordan и увлекся мотоспортом.

Предыдущий рекорд на аукционе также принадлежал Джордану. В 2022 году его майку с первого матча финала NBA 1998 года продали за 10,1 млн долларов.

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#спорт #баскетбол #аукцион
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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