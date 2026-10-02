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Канада впервые за треть века оказалась за бортом мирового хоккея. Зато место нашлось для Латвии и Кыргызстана 0 315

Спорт
Дата публикации: 02.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвийский хоккей представлен на самом высоком уровне.

Латвийский хоккей представлен на самом высоком уровне.

Канада впервые с 1990-х годов осталась без места в Международной федерации хоккея (IIHF). Президент Федерации хоккея Канады (Hockey Canada) Кэтрин Хендерсон не набрала достаточного количества голосов и не вошла в новый состав Совета IIHF.

Последний раз Канада оставалась без места в руководящем органе мирового хоккея в период с 1994 по 1998 год, пишет The Athletic.

Канада является одной из ведущих и самых титулованных стран в мировом хоккее с шайбой. На счету национальной сборной 28 побед на чемпионатах мира, девять олимпийских золотых медалей, пять раз становилась серебряным и трижды бронзовым призером Игр.

Новым президентом IIHF был избран немец Франц Райндль, который сменил на этом посту француза Люка Тардифа, который возглавлял IIHF c 2021 года и решил не переизбираться.

Также в совет IIHF вошли избравшийся старшим вице-президентом IIHF чех Петр Бржиза, региональными вице-президентами — американец Майк Тримболи (Америка и Океания), кореянка Сьюзи Джо (Азия) и словак Игорь Немечек (Европа).

Также в совет вошли венгерка Жужанна Кольбенхеиэр, швейцарка Мерв Тунали, финн Хейкки Хиетанен, Айваз Оморканов из Киргизии, Виестурс Козиолс из Латвии, швед Андерс Ларссон, новозеландец Энди Миллс, полька Марта Завадская, болгарин Стоян Бачваров и белорус Сергей Гончаров.

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#выборы #хоккей #президент #Латвия #спорт #Канада #новости
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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