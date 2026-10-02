Лионель Месси завершил приобретение контрольного пакета акций испанского клуба "Эльденсе", выступающего во втором дивизионе страны. О сделке сообщила пресс-служба клуба. Ее завершение еще должно получить одобрение регулирующих органов Испании.

Месси приобрел акции, принадлежавшие прежнему мажоритарному владельцу - колумбийской инвестиционной группе, и стал основным владельцем "Эльденсе". Финансовые условия сделки не раскрываются.

В "Эльденсе" заявили, что приобретение Месси открывает "новый и захватывающий этап" в более чем 100-летней истории клуба. Проект рассчитан на долгосрочное развитие команды и предусматривает укрепление ее спортивной, институциональной и социальной составляющих.

"Эльденсе" был основан в 1921 году и базируется в городе Эльда провинции Аликанте. Команда выступает в Сегунде Дивисьон, втором по уровню дивизионе испанского футбола.

Покупка "Эльденсе" стала второй инвестицией Месси в испанский футбол в 2026 году. В апреле аргентинец приобрел каталонский клуб UE Cornella. Сейчас Месси продолжает выступать за "Интер Майами" в MLS.