Главный тренер сборной Латвии по футболу Паоло Николато после поражения от Черногории заявил, что его команда провела один из лучших матчей за последние годы и до второго пропущенного мяча полностью контролировала игру.

Главный тренер сборной Латвии по футболу Паоло Николато после поражения от Черногории заявил, что до второго пропущенного мяча его команда действовала очень хорошо, сообщает ЛЕТА.

В пятницу в Риге сборная Латвии в матче третьего тура Лиги наций УЕФА уступила Черногории со счетом 1:2 (0:1).

«Это была одна из наших лучших игр за последние годы. Если и существует правильный способ проиграть, то именно такой, потому что мы сделали все, что могли», — приводит Латвийская федерация футбола слова Николато.

По словам наставника, сборная Латвии играла с высокой интенсивностью, создала немало опасных моментов и нанесла много ударов по воротам. Он отметил, что команде немного не повезло, однако признал высокий уровень соперника.

Николато особо выделил игру полузащиты, которая, по его мнению, успешно контролировала мяч даже против сильной команды.

Тренер также отметил молодых игроков, которых считает будущим сборной: Денниса Циркина, Маркуса Стродса, Оскара Виентиесса, Данилу Патийчука и Кристера Чударса. Кроме того, он высоко оценил Дмитрия Зеленкова, назвав его лучшим полузащитником Высшей лиги.

«До второго пропущенного мяча мы играли очень хорошо, до этого момента игра находилась под нашим контролем. Класс соперника проявился на завершающей стадии атак. После второго пропущенного мяча появились сомнения, однако команда не сдалась и продолжала атаковать снова, снова и снова. Это были характер, стратегия и качество — все вместе», — сказал Николато.

Он подчеркнул, что намерен сосредоточиться на положительных сторонах игры и продолжить работу над развитием команды.

«У нас есть техничные игроки, способные показывать техничный футбол. Ошибки будут всегда, и не каждая игра будет складываться удачно, но для меня важно видеть такую самоотдачу до самого конца», — отметил главный тренер.

В следующем матче сборной Латвии не смогут сыграть Деннис Циркин и капитан команды Антоний Черномордый. Циркин пропустит встречу, а Черномордый дисквалифицирован из-за перебора желтых карточек.

Николато выразил уверенность, что команда сможет найти решение кадровых проблем.

«Мы строим что-то на будущее. Чувствую, что что-то происходит. Совместными усилиями мы можем создать хорошую команду», — подчеркнул тренер.

После трех туров в группе С3 Лиги наций у Черногории девять очков, у Кипра — четыре, у Армении — три, а у сборной Латвии — одно очко.