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Остапенко победила бывшую вторую ракетку мира и вышла в третий круг турнира в Пекине 0 140

Спорт
Дата публикации: 03.10.2026
BB.LV
Изображение к статье: Остапенко
ФОТО: Instagram

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко уверенно стартовала на турнире WTA 1000 в Пекине, обыграв во втором круге бывшую вторую ракетку мира Паулу Бадосу. Следующей соперницей латвийской теннисистки станет бельгийка Элизе Мертенс.

Первая ракетка Латвии Алена Остапенко вышла в третий круг турнира серии WTA 1000 в Пекине, сообщает ЛЕТА.

Посеянная под 24-м номером Остапенко, занимающая 32-е место в мировом рейтинге WTA, во втором круге победила бывшую вторую ракетку мира испанку Паулу Бадосу (59-е место) со счетом 7:6 (7:5), 7:5.

За выход в третий круг латвийская теннисистка заработала 65 рейтинговых очков WTA. В следующем матче она встретится с бельгийкой Элизе Мертенс, занимающей 19-е место в мировом рейтинге.

Первый круг Остапенко пропускала благодаря посеву. Бадоса в стартовом матче обыграла представительницу Австралии Дарью Касаткину со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 6:4.

Соперницы встречались между собой в седьмой раз. Теперь Остапенко одержала пятую победу, выиграв четыре последних очных поединка подряд. Ранее теннисистки ни разу не играли друг с другом раньше стадии четвертьфинала. В феврале они должны были встретиться в первом круге турнира в Дохе, однако Бадоса снялась с соревнований из-за травмы.

Азиатскую серию турниров Остапенко начала на соревнованиях WTA 250 в Сеуле, где уступила во втором круге. Бадоса перед Пекином дошла до полуфинала турнира WTA 250 в Сан-Паулу.

Для Остапенко это седьмое выступление на турнире в столице Китая. Лучший результат она показала в 2017 году, когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне латвийская теннисистка завершила выступление уже во втором круге.

Турнир в Пекине проходит на кортах с хардовым покрытием.

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#теннис #спорт #рейтинг
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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