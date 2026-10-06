Сборная Латвии по футболу потерпела третье поражение в нынешнем розыгрыше Лиги наций УЕФА. В гостевом матче против Кипра команда Паоло Николато открыла счет, но пропустила решающий мяч уже в компенсированное время — 1:2.

Мужская сборная Латвии по футболу драматично уступила Кипру в четвертом туре Лиги наций УЕФА. Встреча в Никосии завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, а победный гол был забит на последних секундах компенсированного времени.

Первый тайм прошел с преимуществом киприотов. Они создали несколько опасных моментов, однако вратарь Рихард Матревицс не раз выручал команду, а один из забитых хозяевами мячей был отменен из-за офсайда.

После перерыва главный тренер Паоло Николато провел две замены, и игра латвийской сборной заметно оживилась.

На 57-й минуте Эдуард Дашкевич завершил быструю контратаку эффектным проходом и точным ударом, выведя Латвию вперед — 1:0.

Однако удержать преимущество не удалось. На 70-й минуте после ошибки при взаимодействии защитников с вратарем Иоаннис Кости сравнял счет.

После этого Кипр полностью завладел инициативой и регулярно создавал моменты у ворот гостей. Латвийцы также имели шанс вновь выйти вперед, но Альберт Алексанян не сумел обработать мяч в штрафной площади соперника.

Развязка наступила уже в компенсированное время. Маркус Эдвардс получил мяч у линии штрафной и точным ударом принес хозяевам победу — 2:1.

Для сборной Латвии это уже третье поражение в четырех матчах нынешней Лиги наций. После ничьей с Кипром и поражений от Армении, Черногории и теперь снова Кипра команда имеет лишь одно очко.

После четырех туров положение в группе C2 выглядит так: лидирует Черногория с 10 очками, у Кипра — 7, у Армении — 4, а Латвия остается на последнем месте с одним очком.

Теперь латвийской сборной предстоят заключительные матчи турнира в ноябре — на выезде против Черногории и дома против Армении. Именно в этих встречах команда попытается завершить турнир на более высокой ноте.