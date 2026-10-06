Лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин сообщил, что завершит профессиональную карьеру после окончания нынешнего сезона. О своем решении хоккеист рассказал перед первым домашним матчем «Вашингтон Кэпиталз».

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин официально объявил, что нынешний сезон станет последним в его профессиональной карьере. Решение завершить выступления 41-летний хоккеист принял еще летом вместе с семьей.

Овечкин начинает уже 22-й сезон в Национальной хоккейной лиге. За это время он стал лучшим бомбардиром-снайпером в истории чемпионата, забросив 929 шайб и превзойдя легендарный рекорд Уэйна Гретцки, который долгие годы считался недосягаемым.

По словам хоккеиста, он хотел объявить о своем решении до первого домашнего матча сезона, чтобы поблагодарить всех, кто сопровождал его на протяжении карьеры.

«Без этих людей я не смог бы добиться всего, чего достиг. Мы сделаем все, чтобы этот сезон стал особенным», — сказал Овечкин.

Этим летом форвард подписал с «Вашингтоном» контракт еще на один сезон. В предыдущем чемпионате он не пропустил ни одного матча регулярного сезона, сыграв все 82 встречи, стал самым результативным игроком команды и набрал 64 очка, включая 32 заброшенные шайбы.

За более чем два десятилетия Овечкин стал символом «Вашингтон Кэпиталз». Все свои сезоны в НХЛ он провел в одном клубе — достижение, которое удалось лишь немногим хоккеистам в истории лиги.

Первый домашний матч нового сезона «Вашингтон» проведет в среду против «Питтсбург Пингвинз». В составе гостей выступает латвийский голкипер Артур Шилов, а также многолетний соперник Овечкина — Сидни Кросби. Контракт канадского форварда также истекает после нынешнего сезона, однако о завершении карьеры он пока не объявлял.

Вместе с Кросби Овечкин в этом сезоне вошел в число всего шести игроков в истории НХЛ, которые провели по 22 сезона в составе одной команды. Ранее этого достижения добивались Горди Хоу, Алекс Делвеккьо, Стэн Микита и Стив Айзерман.

После двух стартовых матчей нового чемпионата «Вашингтон» одержал одну победу и занимает десятое место в Восточной конференции. На счету Овечкина пока одна результативная передача.

Последний сезон одного из величайших хоккеистов в истории обещает стать одним из главных событий нынешнего чемпионата НХЛ.